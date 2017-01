Piotr Żyła: Zjem trochę papryki i może zagram w pokera

Piotr Żyła jest w rewelacyjnym humorze po zajęciu przez "Biało-czerwonych" drugiego miejsca w konkursie drużynowym na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. - Obróciłem presję w pozytywne działanie i to mi się udało - cieszy się zawodnik z Wisły, który przyćmił samego Kamila Stocha.

Zdjęcie Piotr Żyła jest w świetnym humorze /fot. Grzegorz Momot /PAP

Do tego sezonu Żyła był pierwszym kawalarzem w reprezentacji, ale na skoczni był nieprzewidywalny. Dobre skoki przeplatał bardzo słabymi, bo nie dał sobie przemówić do rozsądku, że konieczna jest zmiana techniki skoku. Teraz, gdy wpłynął na niego trener Stefan Horngacher, popularny "Wiewiór" skacze jak z nut.

- Wszystko jest w jak najlepszym porządku, a tak się podpieram, bo mam fajną ciupagę - chichotał Żyła, po czym przyznał, że sztuką było udźwignięcie presji w konkursie. - Takiej atmosfery nie da się nie słyszeć, przecież przyszło tylu ludzi. Mnie udało się odstawić emocje na bok, robić swoje i obrócić presję w pozytywne działanie - podkreślił.

Żyła był pod wrażeniem dyspozycji Petera Prevca, który skakał najlepiej w konkursie, ale wcale nie był zaskoczony powrotem Słoweńca do wysokiej formy. - Mowa o zawodniku, który w zeszłym roku wygrał wszystko. Widać, że odpoczął psychicznie i skakał rewelacyjnie. Na pewno przerwa dobrze mu zrobiła i pewnie do końca sezonu już będzie mocny - ocenia reprezentant Polski.



Skoczek z Wisły przedstawił ciekawy plan na spędzenie dzisiejszego wieczoru, przed jutrzejszym konkursem indywidualnym. - Może zjem trochę papryki i pójdę spać. Bez gry w pokera? To zależy od Maćka Kota, czy będzie miał ochotę przegrać - uśmiechnął się Żyła, a stojący obok Kot podjął rękawicę. - Ja zawsze podejmuję wyzwanie - odparł.