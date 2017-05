Piotr Żyła zaśpiewał dla kibiców w Wiśle

Piotr Żyła zrobił "show" w wiślańskim amfiteatrze! Na zakończenie sobotniego spotkania z kibicami zaśpiewał wraz z zespołem Myslovitz!

Skoki Narciarskie Dzień z Piotrem Żyłą - sportowiec spotkał się w Wiśle z kibicami

Wczoraj w Wiśle zorganizowano dzień z Piotrem Żyłą. Była to okazja dla kibiców do spotkania z naszym czołowym skoczkiem i uhonorowania go po znakomitym sezonie.

Żyła sięgnął w minionym sezonie po dwa medale mistrzostw świata (indywidualnie i drużynowo), zajął drugie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni i sięgnął z reprezentacją po Puchar Narodów.

W sobotę w swej rodzinnej miejscowości Żyła bawił się z kibicami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy.

Nagraniem z wieczornego występu nasz skoczek sam pochwalił się na Facebooku. "chyba to śpiewanie to raczej mi nie wychodzi:-P ale wszystkiego w życiu trzeba spróbować:-) film zawiera śladowe ślady fałuszowania by pieter:-P" - napisał w swoim stylu Żyła.

- I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat - śpiewał i krzyczał z chłopakami z Myslovitz nasz skoczek.

Żyła odsłonił też swoją tablicę w Alei Gwiazd Sportu na deptaku w Wiśle.

Wideo Piotr Żyła spotkał się z kibicami w Wiśle

WS