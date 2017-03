Piotr Żyła zaczął przygotowania od aerodynamicznej fryzury

Piotr Żyła w niesztampowy sposób dokonał ostatniego szlifu formy przed nowym turniejem Raw Air, który rozpocznie się jutro od kwalifikacji na skoczni w Oslo. W zawodowym sporcie, w którym niuanse odgrywają szalenie ważną rolę, skoczek z Wisły postanowił zadbać o aerodynamikę na... głowie.

Zdjęcie Piotr Żyła /Fot. Tomasz Jastrzębowski /East News

Takiego maratonu po skoczniach w jednym kraju jeszcze nie było! W ciągu dziesięciu dni (10-19 marca) w Norwegii odbędzie się sześć konkursów (cztery indywidualne i dwa drużynowe) oraz cztery prologi (kwalifikacje), a wszystko to wliczane do punktacji Pucharu Świata i Pucharu Narodów.



Dodatkowo wszystkie skoki będą zaliczane do premierowej punktacji turnieju nazwanego Raw Air.



Swoją świetną dyspozycję z mistrzostw świata w Lahti, okraszoną brązowym medalem w konkursie indywidualnym i złotem w drużynie (z Kamilem Stochem, Maciejem Kotem i Dawidem Kubackim), Żyła zamierza podtrzymać w Skandynawii, gdzie w puli pieniędzy łącznie znajdzie się ok. 500 tysięcy euro.



- No to ciśniemy dalej, zaczyna się Raw Air w Norwegii. No i fryzura nawet aerodynamiczna. Tak że będzie się działo - napisał popularny "Wiewiór" na portalu społecznościowym. Dzisiaj "Biało-czerwonych" pod wodzą Stefana Horngachera czeka wylot do Norwegii.