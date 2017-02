Piotr Żyła nie odmówił sobie "pączusia" na mistrzostwach świata

Piotr Żyła wypadł z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przez co musi wziąć udział w piątkowych (godz. 13.30) kwalifikacjach do pierwszego konkursu mistrzostw świata w Lahti. Mimo, było nie było, ciążącej na skoczku z Wisły presji, do końca potrafi emanować poczuciem humoru, czego dowód dał w tłusty czwartek.

Zdjęcie Piotr Żyła /AFP

Wydawać by się mogło, że skoczkowie narciarscy, dla których każdy gram może znacznie wpłynąć na uzyskaną odległość, a nawet spowodować dyskwalifikację z powodu nieregulaminowego kombinezonu, ze wszystkich sił będą walczyli z pokusą sięgnięcia po pączka.

Tymczasem okazało się, że jednej z najprzyjemniejszych tradycji w całym roku, reprezentanci Polski wcale nie musieli sobie odmówić. Uczta dla podniebienia została im bowiem przyniesiona na tacy, przez ich... przełożonego. O pączki, by zwyczaju stało się zadość, zadbał dyrektor kadry Adam Małysz, ale deputaty były ściśle wyliczone - po jednej "bombie" kalorycznej.

Wspaniałomyślność Adama Małysza tak przypadła do gustu Piotrowi Żyle, że z całego czwartkowego dnia niczym więcej nie podzielił się z fanami na Facebooku, jak właśnie zdjęciem, na którym pałaszuje pączka. Dodajmy, że słodkie przysmaki przyjechały jeszcze przed treningami i miały zapewnić naszym zawodnikom trochę energii.

- Pączusia trzeba zjeść ;-) smacznego tłustego:-P - napisał popularny "Wiewiór", który znalazł się w czwórce Orłów, delegowanych przez trenera Stefana Horngachera do pierwszego konkursu na skoczni normalnej w Lahti.

Żyła z Dawidem Kubackim muszą przebrnąć piątkowe kwalifikacje, z kolei Kamil Stoch i Maciej Kot, z racji lokat w dziesiątce PŚ, mają zagwarantowane miejsce w konkursie.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę