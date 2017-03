Piotr Żyła ma swoją piosenkę. Autorem słów jest gwiazdor disco-polo

Dodatkową nagrodą dla Piotra Żyły za zdobycie brązowego medalu mistrzostw świata w Lahti było wygranie dżentelmeńskiego zakładu z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem. Największy żartowniś w kadrze polskich skoczków wybrał sobie specjalny koncert zespołu Akcent w Wiśle, a jego lider Zenon Martyniuk nie próżnuje.

Co prawda w tym roku rozchwytywany zespół muzyczny, o którym zrobiło się bardzo głośno przy okazji awansu piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro 2016 i piosence "Przez Twe oczy zielone", już nie zdąży zagrać w Wiśle dla Piotra Żyły.

Przyczyna jest banalna - koncert był planowany na 5 maja, ale w tym terminie Akcent da popis we Władysławowie. A że wszystkie terminy majowe są zajęte, specjalny występ dla popularnego "Wiewióra" w jego rodzinnej miejscowości najpewniej odbędzie się dopiero w przyszłym roku.

Tymczasem wokalista Zenon Martyniuk porozmawiał z samym Żyłą i burmistrzem Wisły, po czym zabrał się do pracy i są tego pierwsze efekty. - Już mam w planach wstępny tekst piosenki o Piotrku Żyle, teraz popracuję sobie nad fajną linią melodyczną. Tekst jest w mojej głowie, ale jeszcze nie zdradzam. Jestem wielkim fanem pana Piotra - powiedział piosenkarz na antenie Radia Zet.

Martyniuk komponowanie piosenek dla sportowców rozpoczął od dedykacji legendzie piłki nożnej Zbigniewowi Bońkowi, prezesowi PZPN-u. Tekst melodyjnego utworu zaczyna się tak: "Legenda boisk, dwudziestka w koronie, same do braw składają się dłonie. Bello di notte, piłkarz półwiecza. To Zbigniew Boniek nikt nie zaprzecza".

W kolejce czeka także piosenka o wielkim fanie Martyniuka, piłkarzu Kamilu Grosickim, która wymaga tylko dopieszczenia i niebawem będzie gotowa.