Piotr Żyła: Każdy z nas skoczył w Wiśle tak, jak potrafi

Piotr Żyła zajął 7. miejsce w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, tracąc do podium tylko 3,1 pkt. Zwycięstwo, w wyśmienitym stylu odniósł Kamil Stoch, a w czołowej dziesiątce (9. miejsce) znalazł się jeszcze Maciej Kot. - To były bardzo fajne skoki. Każdy z nas oddał takie, jakie umiemy. To jest najważniejsze - triumfował Żyła, skoczek o wdzięcznym przydomku "Wiewiór".

Zdjęcie Piotr Żyła docenia swoje 7. miejsce w zawodach PŚ w Wiśle /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Dla Żyły, pierwszego żartownisia w kadrze polskich skoczków, to były szczególne zawody. Prezentujący wysoką, a co najważniejsze stabilną formę skoczek, jest rodowitym wiślaninem, więc na skoczni w Wiśle-Malince startował przed własną publicznością.

Dodatkowa presja? Sądząc po wypowiedziach i postawie Żyły przed kamerami, to słowo nadal nie mieści się w jego słowniku. - To były bardzo fajne skoki. Każdy z nas oddał takie, jakie umiemy. To jest najważniejsze - stwierdził sympatyczny zawodnik.



Czołowy polski skoczek, drugi zawodnik niedawnego Turnieju Czterech Skoczni, skomentował loteryjne warunki na skoczni, czyli wiejący wiatr i sypiący śnieg. - Trzeba było oddać dobre skoki, niezależnie od warunków. Szczególnie w drugiej serii było bardzo ciężko, wiało z tyłu, a rozbieg był niski. Nie wszyscy sobie poradzili - stwierdził skoczek.



Żyła, rzecz jasna, komplementował Kamila Stocha, który udowodnił, że pozostaje w świetnej formie. - Kamil od Turnieju Czterech Skoczni pokazuje, że jest najlepszy. Tu też nie było na niego gościa! Kamil jest w niezłym gazie i to nas cieszy. To jest coś fajnego. Coraz lepiej idzie każdemu z nas, mamy coraz więcej punktów i z tego się cieszymy - dodał.

Ciepłe słowa pod swoim adresem usłyszał też Żyła i to z ust samego Adama Małysza. - Piotr skacze powtarzalnie, to jest w tej chwili najważniejsze - zauważył "Orzeł z Wisły".