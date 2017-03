Piotr Żyła: Dobrze, że nie wiedziałem, bo mogłoby mnie "spiąć"

Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Oslo. Wygrali Austriacy przed Niemcami. - Wszyscy skakali na bardzo wysokim poziomie - powiedział lider "Biało-czerwonych" Kamil Stoch. Zadowolony ze swojego występu był Piotr Żyła, który oddał dwa równe, długie skoki.

Trener Polaków Stefan Horngacher postawił na "żelazny" skład, który w Lahti zdobył historyczny złoty medal mistrzostw świata. W Oslo trener "Biało-czerwonych" zmienił jedynie kolejność. Jako pierwszy z naszej drużyny wystąpił Piotr Żyła, a potem Kamil Stoch i Dawid Kubacki, a kończył Maciej Kot.



Żyła w pierwszej serii poszybował na 132 m, ale jego bezpośredni rywale Niemiec Marcus Eisenbichler i Austriak Michael Hayboeck skoczyli dużo dalej - obaj wylądowali na 140. metrze. - Dobrze, że nie wiedziałem ile skoczyli, bo mogłoby mnie "spiąć" - skomentował Żyła przed kamerami TVP. - Dwa skoki naprawdę fajne. Powietrze trochę mi pomogło - stwierdził brązowy medalista MŚ z dużej skoczni, który w drugiej próbie pokazał klasę - 132,5 m.



Po pierwszej serii Polacy zajmowali czwarte miejsce, co było wynikiem niezbyt udanych skoków Dawida Kubackiego i Macieja Kota. - Nie poszczęściło się. Zabrakło odległości. Każdy z nas walczył jednak do końca - zaznaczył Kubacki.



"Warunki atmosferyczne to jedna rzecz, ale przede wszystkim popełniłem błąd na progu. Wyszedłem trochę za wysoko" - stwierdził Maciej Kot.

W drugiej serii "Biało-czerwoni" walczyli do końca o podium i cel osiągnęli. Tym razem jednak lepsi okazali się Austriacy i Niemcy.



Zawody w Oslo zainaugurowały nowy turniej w skokach Raw Air. W klasyfikacji generalnej tych zawodów na prowadzeniu jest Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajmuje 4. miejsce. W niedzielę w Oslo odbędzie się konkurs indywidualny. Początek o godz. 14.15.

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4683 pkt 2. Austria 4349 3. Niemcy 4281 4. Norwegia 2925 5. Słowenia 2890 Zobacz pełną tabelę

Raw Air - klasyfikacja generalna 1. Stefan Kraft Austria 404,3 pkt. 2. Peter Prevc Słowenia 395,2 3. Andreas Wellinger Niemcy 392,7 4. Piotr Żyła Polska 392,2 5. Michael Hayboeck Austria 384,1 6. Marcus Eisenbichler Niemcy 378,2 7. Kamil Stoch

Polska 376,2 8. Richard Freitag Niemcy 375,9 . Johann Andre Forfang Norwegia 375,9 10. Daniel Andre Tande Norwegia 371,7 ... 13. Maciej Kot Polska 367,4 16. Dawid Kubacki

Polska 361,7 46. Jan Ziobro

Polska 121,6 63. Stefan Hula Polska 91,6 Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę