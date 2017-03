Nowy rekord świata w skokach. Stefan Kraft skoczył 253,5 m!

Robert Johansson przez pół godziny był rekordzistą świata w długości lotu! W Vikersund poszybował na odległość 252 metrów, ale później skakał Austriak Stefan Kraft, który uzyskał kosmiczną odległość 253,5 m! To nowy rekordzista świata!

Zdjęcie Robert Johansson /AFP

Kliknij, aby przejść do relacji na żywo.



Rekordowe skoki oddano w pierwszej serii konkursu zaliczanego do cyklu Raw Air. Dotychczasowy rekord świata wynosił 251,5 m i należał do Norwega Andersa Fannemela. O pół metra wyprzedził go rodak, Robert Johansson.

Reklama

Pod koniec pierwszej serii skakał Austriak Stefan Kraft. Pięknie szybował i osiągnął kosmiczną odległość 253,5 m! Od dziś to nowy, oficjalny rekord świata!





Znakomicie spisywali się też Polacy. Piotr Żyła jest od teraz nowym rekordzistą Polski. Brązowy medalista MŚ poszybował na odległość 245,5 m, a wcześniejszy rekord... również należał do niego. W serii próbnej skoczył aż 243 m.



Rekord życiowy osiągnął też Maciej Kot. Polak skoczył 244,5 m! Niewiele zabrakło mu do rekordu Polski Żyły.



Dawid Kubacki uzyskał 210 m, a Kamil Stoch 230 m.