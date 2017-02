Narciarskie MŚ. Polscy skoczkowie walczą o medale. Na żywo

Czterech naszych reprezentantów walczy o medale narciarskich mistrzostw świata w Lahti. Po pierwszej serii Kamil Stoch jest czwarty, Dawid Kubacki piaty, a Maciej Kot siódmy. Piotr Żyła zajmuje 20. lokatę. Prowadzi Austriak Stefan Kraft, do którego Kamil traci sześć punktów. Śledź przebieg konkursu z Interią!

Zdjęcie Kamil Stoch na skoczni HS 100 w Lahti /Grzegorz Momot /PAP

(Uwaga: relacja nie odświeża się automatycznie, przeładuj stronę)

Transmisja telewizyjna w TVP1 i Eurosporcie 1.

Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła prezentują wysoką formę i każdy z nich ma szansę na medal. Piątkowe kwalifikacje wygrał Kubacki, z kolei Stoch uzyskał w piątek aż 103,5 m, co jest nowym rekordem obiektu.



Nasi skoczkowie potwierdzili wysokie aspiracje w serii próbnej. Kot był drugi, Stoch czwarty, a Kubacki ósmy. Słabiej spisał się Żyła (25. lokata).

Zawodnicy rozpoczęli konkurs ruszając z 11. belki startowej.

Spośród skoczków z niskimi numerami startowymi bardzo dobrze spisał się Killian Peier. Niespełna 23-letni Szwajcar osiągnął 93 m (120 pkt). Długo nikomu nie udało się nawet zbliżyć do jego wyniku. Udało się to dopiero Johannowi Andre Forfangowi. Norweg skoczył tyle samo, ale w nieco gorszych warunkach. Gdy Szwajcar stracił pozycję lidera, był już pewien awansu do serii finałowej.

Nie wyprzedził go jeden z najbardziej utytułowanych skoczków wszech czasów - Gregor Schlierenzauer. Austriak dopiero powraca do formy po serii kontuzji, ale mimo tego niektórzy twierdzili, że w Lahti może odegrać rolę "czarnego konia". W pierwszej serii oddał jednak krótki skok - 89,5 m (115 pkt).

Dawid Kubacki skoczył 96,5 m, a więc dalej niż wszyscy zawodnicy przed nim i z notą 129,3 pkt przejął prowadzenie. Piotr Żyła zaliczył 91,5 m, a nota 118 pkt dała mu 20. lokatę.

Rozczarowany po skoku na 92,5 m był Peter Prevc. Kubackiego na prowadzeniu zmienił Michael Hayboeck (98 m i 130,9 pkt), a po chwili nowym liderem został Andreas Wellinger. Niemiec był najlepszy w serii próbnej, a w pierwszej serii osiągnął 96,5 m (131,5 pkt).

Maciej Kot skoczył 95 m i na półmetku rywalizacji jest siódmy.

Stefan Kraft w pięknym stylu pofrunął na 99,5 m. Otrzymał wysokie noty i z przewagą 4,3 pkt został nowym liderem.

Kamil Stoch wylądował trzy metry bliżej i po pierwszej serii jest czwarty (129,8 pkt).

Wyniki Polaków w 1. serii:

4. Kamil Stoch 96,5 m (129,8 pkt)

5. Dawid Kubacki 96,5 m (129,3 pkt)

7. Maciej Kot 95 (128,1)

20. Piotr Żyła 91,5 m (118)

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę