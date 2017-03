MŚ w Lahti. Trwa konkurs drużynowy w skokach! NA ŻYWO

Trwa konkurs drużynowy mistrzostw świata w Lahti! Polscy skoczkowie są głównym faworytem do złotego medalu! Po I serii mają ponad 17 pkt przewagi nad. 2 Austrią!Śledź przebieg rywalizacji na żywo z Interią!

Zdjęcie Od lewej: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot /Marek Dybas /Reporter

Polacy w konkursie wystąpią w następującym składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki. Polacy są jednymi z faworytów do zwycięstwa.

Na dwóch ostatnich MŚ - w Val di Fiemme oraz Falun - "Biało-czerwoni" sięgali po brązowe medale zmagań drużynowych. Teraz jednak trzecie miejsce wydaje się planem minimum.

Polska drużyna w tym składzie trzy razy stała na podium PŚ w bieżącym sezonie. Dwa z konkursów wygrała, a tylko raz dała się wyprzedzić Niemcom. Reprezentacja Polski wyraźnie przewodzi też w Pucharze Narodów.



Tradycyjnie, jako pierwszy z naszych będzie skakał Żyła, po nim Kubacki, następnie Kot, a na końcu Stoch.

Wystartowało 12 drużyn: Kazachstan, USA, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Japonia, Rosja, Norwegia, Słowenia, Niemcy, Austria i Polska.

I seria

Rywalizacja zaczęła się z 10. belki startowej. Zaczął ją Kazach Roman Nogin, uzyskał tylko 75 m. Dalej (93 ) poszybował Casey Larson z USA. 114.5 m uzyskał Deschwanden ze Szwajcarii. Fin Jarkko Maeaettae uzsykał 120.5, dając gospodarzom prowadzenie z 16 pkt przewagi nad Szwajcarami.

Finowie długo nie nacieszyli się prowadzeniem, gdyż od razu wyprzedzili ich Czesi, za sprawą próby Viktora Polaszka, który zyskał notę 129.7.

Aleksiej Romaszow z Rosji doleciał na 118.5 m, co dało jego ekipie dopiero czwarte miejsce (116.2 pkt).



Anders Fannemel poszybował na 131 m i potwierdził medalowe aspiracje Norwegów! Ze 141 pkt dał pewne prowadzenie swej ekipie.

Jurij Tepes ze Słowenii uzyskał tylko 123.5 m, na dodatek upadł w strefie lądowania, co zepchnęło jego ekipę na szóste miejsce!

Markus Eisenbichler doleciał na 130.5 m, co ze 140.4 pkt dało Niemcom drugie miejsce o 0.6 pkt za Norwegią!



Michael Hayboeck dolecial na 130 m, ze 140.9 pkt wcisnął Austrię na 2. miejsce!

Trener Orłów Stefan Horngacher zdecydował się o obniżeniu belki startowej na 9. Piotrek Żyła odleciał z niej na 130.5 m, za poderwaną nogę po lądowaniu noty miał od 17 do 18.5, ale ze 143.4 pkt i tak wyszliśmy na prowadzenie! O 2.4 pkt wyprzedziliśmy Norwegów!



Czołówka po I grupie skaczących:

1. Polska - 143.4 pkt

2. Norwegia - 141 pkt

3. Austria - 140.9

4. Niemcy - 140.4

5. Czechy - 129.7

6. Finlandia - 121.2

7. Japonia - 119.4

8. Rosja - 116.2

9. Słowenia - 112.4



Po skoku Żyły Adam Małysz z uśmiechem na twarzy podskoczył i wyrzucił ręce do góry, Dawid Kubacki, czekający na swój skok tylko przytaknął Żyle!

W II grupie skoczków Denis Korniłow uzyskał ledwie 113 m. Rosjanie spadli wówczas na 4. miejsce. Johann Andre Forfang wylądował na 126.5 m, dzięki czemu Norwegowie po jego skoku prowadzili z notą 278.9 pkt. Anże Laniszek ze Słowenii osiągnął 121 m, a nota 129.9 pkt dała jego ekipie trzecie miejsce.



Stephan Leyhe doleciał do 124.5 m, z notami po 18 pkt, łączną 275.1 pkt Niemcy były 2., ze stratą 3.8 pkt do Norwegii.



Manuel Fettner osiągnął 126.5 m, z notą 278.4 Austriacy byli drudzy.



Ale wszystkich "skasował: Dawid Kubacki, który poleciał aż na 129 m! Piękne noty dostał - po 18.5, więc Orły wyszły na czoło, z notami 286.6 pkt! Polacy mieli już 7.7 pkt przewagi nad Norwegią, 8 pkt nad Austrią i 11.5 pkt nad Niemcami!



Czołówka po II grupie:



1. Polska - 286.6 pkt

2. Norwegia - 278.9

3. Austria - 278.4

4. Niemcy - 275.1

5. Czechy - 244.4

6. Słowenia - 242.3

7. Finlandia - 234.3

8. Japonia - 233.3

9. Rosja - 224.6



W III grupie zawodników Czech Jakub Janda uzyskał 120 m, a jego ekipa wyprzedziła Finów o 6.5 pkt. Dmitrij Wasiljew uzyskał ledwie 118 m (121 pkt), więc Rosja była 4.

Daniel Andre Tande doleciał do 126. m (139.7 pkt) i Norwegowie musieli wyjść na prowadzenie (418..6 pkt) o 48 pkt przed Czechów. Jernej Damjan uzyskał tylko 120 m (128.5 pkt), ale i tak pozwoliło to Słoweńcom na wyprzedzenie Czechów.

Richard Freitag skoczył 128.5 m (145.2 pkt), co pozwoliło Niemcom na wyprzedzenie Norwegów o 1.7 pkt (420.3 pkt Niemców).



Gregor Schlierenzauer uzyskał 124 m (134.5 pkt), co dało Austrii 3. miejsce.



Maciek Kot poszybował niebywale, na 130.5 m! Z pięknymi notami, po 19 pkt - łączną 151.9 pkt zwiększył przewagę Orłów do 18.2 pkt nad Niemcami!

Czołówka po III grupie:



1. Polska - 438.5 pkt

2. Niemcy - 420.3

3. Norwegia - 418.6

4. Austria - 412.9

5. Słowenia - 370.8

6. Czechy - 370.7

7. Finlandia - 364.2

8. Japonia - 358.1

9. Rosja - 345.6



W IV grupie skaczących legendarny Janne Ahonen uzyskał tylko 116 m (121.4 pkt). O 3.5 m dalej lądował Roman Koudelka, dzięki czemu Czesi wyprzedzali Finów o 13 pkt.

Andreas Stjernen skoczył 127.5 m (145.7 pkt), więc Norwegowie objęli prowadzenie z notą łączną 564.3 pkt. Andreas Wellinger doleciał do 130.5 m (152.8 pkt), dając prowadzenie Niemcom o niemal 9 pkt nad Norwegią.

Stefan Kraft uzyskał aż 134 m! Pozwoliło to Austrii na wskoczenie przed Niemców i Norwegów z notą 574.5 pkt.



Kamil Stoch wywołał radość w polskiej ekipie lotem na 130.5 m! Nasz lider zyskał piękne noty, po 19 i 19.5 pkt, łączną 153.4 pkt! Oczywiście, "Biało-czerwoni", z liczbą pkt 591.9 prowadzili z przewagą 17.4 pkt nad Austrią! Nad Niemcami Orły miały już przewagę 18.7 pkt, a nad Norwegią - 27.6 pkt!



Czołówka po I serii:

Zdjęcie Czołówka po I serii MŚ. /

II seria rozpocznie się o godz. 17:25





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Żyła przed konkursem drużynowym w Lahti INTERIA.TV