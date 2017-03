MŚ w Lahti. Polska drużyna skoczków ze złotem. Kamil Stoch: Zasłużyliśmy!

- Zasłużyliśmy na ten sukces, ponieważ bardzo długo i bardzo ciężko na to wszyscy pracowaliśmy - powiedział niezmiernie szczęśliwy Kamil Stoch po zdobyciu przez polską drużynę złotego medalu MŚ w Lahti.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po złotym medalu polskiej drużyny na MŚ w Lahti INTERIA.TV

Oprócz Stocha medal wywalczyli: Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Reklama

- Dzisiaj zasłużyliśmy na ten sukces, ponieważ bardzo długo i bardzo ciężko na to wszyscy pracowaliśmy. Wspólnie jako drużyna. Nie tylko my, jako zawodnicy, ale również sztab szkoleniowy, który stwarza nam okazję do osiągania dobrych wyników. A my musimy wziąć tę szansę i oddać dobre skoki - mówił Stoch.

- Każdy z nas skakał tak, jak potrafi najlepiej i to w zupełności wystarczyło. Wiedziałem, że nie muszę skakać daleko w ostatniej serii, ale też miałem świadomość, że muszę skoczyć. Chciałem oddać normalny skok, na jaki mnie stać - powiedział Kamil.

- Zielonej linii w ogóle nie widziałem, ale po wylądowaniu wiedziałem, że jest dobrze - opowiadał nasz skoczek.

Żaden z naszych zawodników w dzisiejszym konkursie nie "zepsuł" swojej próby. Taki konkurs specjalnie mobilizuje?

- Konkurs drużynowy zawsze mobilizuje, mnie w szczególności - podkreślił Stoch.

Zdjęcie Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

- Medal smakuje wyjątkowo, choć jeszcze go nie próbowałem - śmiał się. - To niesamowite, co teraz przeżywam - dodał.

Jak podkreślił, "nasza drużyna składa się też z zawodników, którzy dzisiaj nie brali udziału w zawodach". - Stefan (Hula - red.) i Jasiek (Ziobro - red.) również tworzą ten zespół, a także sztab szkoleniowy, Polski Związek Narciarski ze wszystkimi pracownikami i nasze rodziny, które cały czas w nas wierzą i trzymają za nas kciuki, pomimo gorszych momentów. Są z nami, kiedy tego najbardziej potrzebujemy - zaznaczył.

- Daliśmy radę! - zakończył Stoch z głośnym okrzykiem.

Z Lahti Waldemar Stelmach