MŚ w Lahti. Polscy skoczkowie wchodzą do gry

Kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej to dla polskich fanów wydarzenie numer jeden drugiego dnia mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w fińskim Lahti. Prognozy pogody są optymistyczne, więc nie powinno być problemów z ich rozegraniem. Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 13.30. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie 1.

Zdjęcie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki /AFP

W czwartek na skoczni Salpausselce (HS 100) odbyły się trzy oficjalne treningi. W każdym z nich w rolach głównych wystąpili "Biało-czerwoni", którzy zaliczani są do grona głównych faworytów do medali.



Pierwszy trening wygrał Dawid Kubacki, a drugi był Maciej Kot. W pierwszej "10" znalazło się jeszcze dwóch reprezentantów Polski: Jan Ziobro (5. miejsce) i Kamil Stoch (9. miejsce). W drugim było podobnie. Również czterech podopiecznych Stefana Horngachera uplasowało się w ścisłej czołówce: Stoch był drugi, Kot trzeci, Piotr Żyła ósmy, a Kubacki dziewiąty. Trzecia seria treningowa już nie była tak udana w wykonaniu Polaków. Najlepiej z naszych skoczków spisali się Stoch (6. miejsce) i Żyła (8. miejsce).





Po treningach Horngacher podjął decyzję, co do składu kadry na konkurs na skoczni normalnej. Do grona pewniaków, czyli Stocha, Kota i Żyły dołączył Kubacki. Ziobro i Stefan Hula będą musieli poczekać na swoją szansę.



Piątkowe kwalifikacje rozpoczną się o godz. 13.30. Nie muszą brać w nich udziału Stoch i Kot, którzy plasują się w pierwszej "10" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata . Dzięki temu udział w konkursie mają zapewniony. Żyła i Kubacki muszą walczyć o miejsce w "50", ale biorąc pod uwagę, w jakiej znajdują się formie, nie powinno być z tym problemów.



Prognozy pogody są optymistyczne. Prędkość wiatru ma wynosić około 3 m/s. W godzinach rozgrywania kwalifikacji spodziewane są lekkie opady śniegu. Będzie też dosyć zimno - minus 6 stopni Celsjusza.



- Skoki były na dobrym poziomie, solidne. Jestem zadowolony z pracy, którą wykonałem i z możliwości skakania w różnych warunkach. Można było wszystko wybadać. Z dobrym nastawieniem schodzę ze skoczni - mówił Stoch.



W piątek w Lahti odbędzie się również kombinacja norweska z udziałem Adama Cieślara i Pawła Słowioka oraz konkurs skoków kobiet bez udziału reprezentantek Polski.

RK



PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę