MŚ w Lahti. Nowa wojna o kombinezony? Kot: Trzeba umieć podejść do kontroli

Polscy skoczkowie będą walczyć dziś w Lahti o mistrzostwo świata w drużynie. Tymczasem w skokach zanosi się na kolejną wojnę o kombinezony. Mocny głos w sprawie zabrał słynny Mika Kojonkoski. - My jesteśmy czyści - zapewnia Maciej Kot.

Kombinacje z kombinezonami i w ogóle optymalizacją sprzętu u skoczków trwają nie od dziś. Na początku XXI wieku Austriacy wprowadzili stroje z wyraźnie obniżonym krokiem i tym samym zdecydowanie większą powierzchnią nośną. To był pierwszy z punktów zapalnych, który wywołał burzliwą dyskusję i zdecydowane uściślenie przepisów.

Inni też próbowali kombinować. Norwegom zarzucano, że tuż po każdym skoku unoszą ręce w geście triumfu tylko po to, by właściwie ułożyć kombinezon na ciele i nie wzbudzać podejrzeń.

W trwającym sezonie na tapecie znaleźli się między innymi Niemiec Andreas Wellinger, czy Norweg Johann Andre Forfang. Zdjęciom tych skoczków z rozciągniętymi kombinezonami przyjrzał się Kojonkoski, do niedawna znakomity trener, obecnie odpowiedzialny za skoki w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Fin przyznał, że ma wiele sygnałów w sprawie nieprawidłowości i zapowiedział nową walkę z oszustami.

- Najważniejsze, że my ze swojej strony jesteśmy czyści - zapewnił w Lahti Maciej Kot.

- Na małej skoczni byłem dwa razy do kontroli, po pierwszym skoku i po drugim. Na górze skoczni też jesteśmy kontrolowani. Kontrole przeszedłem bez najmniejszego zastrzeżenia. To pokazuje, że nasze kombinezony są dobre - zaznaczył.

- Nie ma też co mówić, że czyjeś kombinezony są niezgodne z przepisami, bo skoro jest kontrola i rywale ją przechodzą, to znaczy, że mieszczą się w ramach przepisów. Choć i przepisy pozostawiają pewne luki, czasami trzeba być "na limicie", a margines błędów jest dość szeroki - nie ukrywa Kot.

Tu mocny głos zabrał niedawno Janne Ahonen. Legendarny fiński skoczek zwrócił uwagę, że FIS przymyka oko na nieprawidłowości u czołowych skoczków, dyskwalifikuje tylko tych mniej znanych. Oburzony Ahonen podkreślił, że kombinowanie ze sprzętem trwa w najlepsze, a federacja nic nie robi w tej sprawie.

- Przyjdzie czas na analizę kombinezonów przeciwników. Zrobią to trenerzy. Rzeczywiście są czasem sygnały, że te kombinezony są za duże lub krok jest za nisko - przyznał Kot.

Jak powiedział, "trzeba też umieć podejść do kontroli". - Kombinezony czasem mogą wydawać się duże, ale kiedy przybierzemy pozycję "do kontroli", to nagle "nie ma za co złapać", nie ma się do czego przyczepić - wyjaśniał.

U progu sezonu trener Norwegów Alexander Stoeckl krzywił się, że jego zespół jest w tyle za Polską, Austrią, czy Niemcami. Teraz nagle jego zawodnicy zaczęli latać daleko.

- Zazwyczaj tak bywa, że narzekają ci, którzy są z tyłu - mówił Kot.

- Parę lat temu narzekaliśmy i rok temu też narzekaliśmy, na przykład na kombinezony Norwegów. Teraz skaczemy lepiej, mamy lepszy sprzęt, nie narzekamy. Dla nas wszystko jest ok. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - podsumował nasz skoczek.

Z Lahti Waldemar Stelmach