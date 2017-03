MŚ w Lahti. Najlepsze cytaty Piotra Żyły

W czwartek Piotr Żyła odniósł życiowy sukces, bo wywalczył brązowy medal mistrzostw świata w konkursie na dużej skoczni w Lahti. Każdy kibic skoków narciarskich kojarzy niepodrabialny śmiech naszego skoczka, który jest też kopalnią zabawnych cytatów. Wybraliśmy kilka z nich!

Wideo youtube Skoki Narciarskie Piotr Żyła po medalu MŚ w Lahti! "Buty były kluczowe"

Piotr Żyła to kopalnia anegdot i nietuzinkowych wypowiedzi. Przed kamerami czuje się jak ryba w wodzie, a wywiady z nim przechodzą do historii. Wybraliśmy tylko kilka interesujących cytatów Piotrka, które mogą rozbawić do łez.

Oto najzabawniejsze cytaty Piotra Żyły:



"Ruszyłem z belki, garbik, fajeczka no i poleciało!"



"Nie czuję się zmęczony. W sumie był ten turniej (Turniej Czterech Skoczni - przyp. red.), ale w zasadzie odpocząłem po nim dobrze - cały czas spałem. Pomogło mi chyba to, że niespecjalnie wiedziałem, co się działo. Nawet nie wiem, kiedy na skok wychodziłem."



"Nic, ino się cieszyć!"



"Się jedzie, jedzie, jedzie, jedzie, jedzie. I wtedy zastanawiasz się: już? jeszcze nie. już? jeszcze nie. już? już!"



"Skoki w sumie fajne. Ten drugi (skoczek - przyp. red.) trochę zmaścił, bo się napalił jak fiks!"



"Do końca tak nie było. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać."



"W zasadzie sam nie wiem, na co patrzyłem. Szczerze, to nie za bardzo wiedziałem, co się działo. Po prostu se kucłem, wyprostowałem nogi i poleciało."



"Ja mam skakać, żona ma pieniądze liczyć."



"Nieeeeee, nic się nie stało. W sumie to jestem zadowolony, bo to mój pierwszy upadek na mamucie."



"Całkiem nieprzyjemnie się tu skacze. Głupia jest ta skocznia, powinni ją wysadzić w powietrze."



"Jeśli już spada na mnie ten zaszczyt, to trzeba mu to flachę postawić!"



"Wyleciałem z tego progu i myślę sobie: eh, chyba nic z tego nie będzie. A tu nagle jakby ktoś mnie za dupę złapał, nartki przyszły, no i już przyjemnie się leciało."



"No chyba mu flaszkę postawię!"

Uwaga! Jeśli pamiętacie inne cytaty Piotra Żyły, zachęcamy do wpisywania ich w komentarzach.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Żyła zszokowany po zdobyciu brązowego medalu MŚ w Lahti INTERIA.TV