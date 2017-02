MŚ w Lahti. Kamil Stoch wygrał serię próbną. Maciej Kot trzeci

Kamil Stoch wygrał serię próbną na skoczni Salpausselce (HS 100) w fińskim Lahti. Trzecie miejsce zajął Maciej Kot, a piąte Dawid Kubacki. Kwalifikacje do sobotniego konkursu mistrzostw świata rozpoczną się o godz. 13.30. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie 1.

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP

Polacy już w czwartkowych oficjalnych treningach pokazali, że słusznie zaliczani są do grona głównych faworytów MŚ. "Biało-czerwoni" w każdej serii treningowej plasowali się w ścisłej czołówce. Podobnie było w serii próbnej przed kwalifikacjami.

Zawodnicy rozpoczęli serię próbną z 14. belki startowej. Po znakomitym skoku Fina Janne Ahonena na 98 m, sędziowie skrócili rozbieg o jeden stopień. Nie przeszkodziło to Norwegowi Johannowi Andre Forfangowi osiągnąć takiego samego wyniku, co Ahonen. Japończyk Taku Takeuchi wylądował dwa metry dalej (100 m), ale miał niższą notę niż Norweg i nie zdołał go wyprzedzić.



Skok zawodnika z Kraju Kwitnącej Wiśni zrobił jednak wrażenie, bo znów obniżono rozbieg na 12. belkę. Chwilę później jeszcze o jeden stopień. Stało się to po próbie Czecha Romana Koudelki na 98 m, który z notą 80,9 pkt został nowym liderem. Po krótkim skoku kolejnego zawodnika Norwega Roberta Johanssona (58 m) wrócono do 12. belki startowej.



Koudelka krótko cieszył się z prowadzenia, bo wspaniale spisał się Dawid Kubacki. Polak wylądował wprawdzie pół metra bliżej od Czecha (97,5 m), ale miał wyższą notę (81,3 pkt).



Sporo krótszy skok od Kubackiego oddał Piotr Żyła. Sympatyczny zawodnik wylądował na 93. metrze, co dało mu 15. miejsce.



Kubackiego na pozycji lidera zmienił Niemiec Markus Eisenbichler (97 m, 83,7 pkt). Po nim skakał Maciej Kot, który poszybował na 98,5 m. Wydawało się, że nasz zawodnik obejmie prowadzenie, ale okazało się, że miał o 0,3 pkt niższą notę od Niemca.



Ostatnich trzech zawodników skakało z 11. belki. Moc pokazał Kamil Stoch, który poszybował na 97 m i z notą 84,3 pkt wygrał serię próbną. Drugi był Eisenbichler, a trzeci Kot.

Piątkowe kwalifikacje rozpoczną się o godz. 13.30. Nie muszą brać w nich udziału Stoch i Kot, którzy plasują się w pierwszej "10" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzięki temu udział w konkursie mają zapewniony. Żyła i Kubacki muszą walczyć o miejsce w "50", ale biorąc pod uwagę, w jakiej znajdują się formie, nie powinno być z tym problemów.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się w sobotę o godz. 16.30. Godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna.

Zdjęcie Wyniki serii próbnej / www.fis-ski.com /

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę