MŚ w Lahti. Kamil Stoch: Mogę sam zawalczyć o swoją przyszłość

- Uwielbiam tę skocznię. Konkurs sobotni to już historia, a ja mogę sam zawalczyć o swoją przyszłość - powiedział Kamil Stoch po porannym treningu na dużej skoczni w Lahti, podczas którego okazał się najlepszy w dwóch seriach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po treningu na dużej skoczni w Lahti INTERIA.TV

Skoki na 131,5 m i 126 m dały Stochowi pierwsze miejsce w dwóch seriach treningowych. W ostatniej lądował na 124,5 m i był trzeci, a wygrał Niemiec Stephan Leyhe.

Reklama

- Uwielbiam tę skocznię, lubię tu skakać. Warunki dziś były super, dobrze się czuję, dobry dzień - w krótkich słowach Stoch skomentował poranny trening na skoczni Salpausselka w Lahti. - Skoki treningowe były na dobrym poziomie, powtarzalne. Przyjemnie było poskakać - dodał.

W pierwszej serii nasz skoczek poszybował ponad 130 m. - Wszystko w porządku, także z kolanem. Nie ma żadnych dolegliwości - zapewnił, odnosząc się do urazu, z którym od dawna się boryka, a który czasem daje mu się we znaki przy długich skokach i lądowaniu telemarkiem. - Szkoda, że tylko jeden, a nie trzy takie skoki, ale i tak jestem zadowolony - podkreślił.

W niedzielę na Facebooku Stoch napisał "hakuna matata". Jak wyjaśnił, "nie ma żadnych zmartwień", także po sobotnim konkursie na skoczni normalnej, w której zajął czwarte miejsce. - To, co się stało, to już jest historia i tego już nie zmienię. Ale mam świadomość, że mogę sam zawalczyć o swoją przyszłość i z takim nastawieniem idę do przodu - powiedział.

Zdjęcie Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

W niedzielny wieczór najlepsi skoczkowie rywalizowali o mistrzostwo świata w konkursie mieszanym, ale zabrakło w nim Polaków, gdyż PZN nie zabrał do Lahti naszych skoczkiń.

Stoch zapewnił, że nasi zawodnicy nie żałowali, że nie mogą rywalizować. - Wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja już przed przyjazdem tutaj. Ten dzień potraktowaliśmy na odpoczynek, regenerację i oglądanie tych zawodów - opowiedział.

A dzisiaj? - Będzie jeszcze po południu trening na siłowni. A później relaks z książką, filmem albo muzyką. Albo bez niczego - zakończył ze śmiechem lider Pucharu Świata.

Z Lahti Waldemar Stelmach

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę