MŚ w Lahti. Jan Ziobro: Na pewno nie skakałbym ze Stefanem

Jan Ziobro żałuje, że nie dane mu było wystąpić w konkursie na skoczni normalnej na MŚ w Lahti. Nasz skoczek odniósł się też do konkursu drużyn mieszanych, który odbył się w niedzielę bez Polaków.

W sobotę o mistrzostwo świata walczyli: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Dla Ziobry i Huli zabrakło miejsca.

- Żal, bo dwa lata się trenuje po to, żeby skakać na mistrzostwach świata, a później się nie skacze - nie ukrywał Ziobro po poniedziałkowym, pierwszym treningu na dużej skoczni.

Nasz skoczek wierzy, że dostanie szansę w którymś z pozostałych dwóch konkursów, choć zdaje sobie sprawę, że nie będzie to łatwe. - Dawid też skacze dobrze, więc jest ciężko. Nie ma to tamto, tylko trzeba skakać. W sumie dobrze, że jest tylu zawodników i jest z kogo wybierać - powiedział Ziobro.

- Cały czas nasze skoki są obserwowane. Pożyjemy, zobaczymy, czy się uda, czy nie - odpowiedział, pytany, czy ma jakieś sygnały odnośnie ewentualnego występu na dużej skoczni lub w drużynie.

Zdjęcie Jan Ziobro / Grzegorz Momot / PAP

Gdy inni Polacy brali udział w kwalifikacjach i konkursie, Ziobro i Hula mieli sporo czasu na wypoczynek.

- Leżałem, odpoczywałem, bo co innego można robić? - mówił Ziobro.

W niedzielę "Biało-czerwoni" nie wzięli udziału w konkursie drużyn mieszanych, gdyż nie ma w Lahti naszych skoczkiń. Trener Horngacher mógłby dać szansę startu w mikście właśnie Ziobrze i Huli, choć ten pierwszy jest innego zdania.

- Jeżeli byłby konkurs mieszany, na pewno ja ze Stefanem bym nie startował. Druga sprawa, to nie ja decyduję, czy dziewczyny jadą na MŚ czy nie. Mam swoją drużynę i w niej koncentruję się na tym, co mam robić. Ten, kto podjął decyzję, niech za to odpowiada - podkreślił.

Z Lahti Waldemar Stelmach

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę