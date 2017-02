MŚ w Lahti. Dawid Kubacki: Dyrektor nam przywiózł po pączku

Dawid Kubacki wygrał pierwszą serię treningową na MŚ w Lahti, a potem dowiedział się, trener Stefan Horngacher nominował go do piątkowych kwalifikacji na skoczni normalnej. - Nawet nie wiedziałem, że wygrałem - przyznał po treningu. Skoczkowie nie zapomnieli też o tłustym czwartku.

Kubacki, skokiem na 92,5 m, zajął pierwsze miejsce w inauguracyjnym treningu. W kolejnych był dziewiąty i 17.

Podczas skoków, jak zapewnił, nie myślał o tym, czy wystąpi w piątek w Lahti. - Nie zajmowałem sobie tym głowy. Od tego te treningi były, żeby wyłonić czwórkę na zawody. Zadaniem było przyjść i pokazać moje normalne skoki i to dzisiaj wykonałem - podkreślił.

Jeszcze przed treningami skoczkowie mieli czas na pączki z okazji tłustego czwartku. - Dyrektor Adam Małysz nam przywiózł po pączku, tak że mieliśmy trochę energii przed treningami. Nie wiem, czemu nie banana i bułkę, ale takiego święta chyba jeszcze nie mamy - żartował Kubacki.

Warunki podczas treningu były zmienne, raz padał śnieg, innym razem wiało. - Śnieżyca trochę przeszkadzała, zwłaszcza przy lądowaniu, ale też nie było tragedii. Rozbieg służby sprawnie oddmuchiwały. Nie było żadnych problemów, przynajmniej w moim przypadku - powiedział.

- Skocznia jest trochę trudna, bo na samym dole nie ma noszenia. W końcówce bardziej się spada niż leci. Wydaje się, że skok powinien być dużo dłuższy, a na końcu się tylko spada. Dochodzi do tego lądowanie z wysoka. Ja na szczęście mam to przetrenowane przez kilkanaście lat - śmiał się Kubacki.

Polscy skoczkowie mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od Lahti, w domkach pod lasem.

- Po lesie nie chodzimy, ale u nas w domku wszystko ok. Mamy swoje miejsce, gdzie możemy w spokoju odpocząć. To jest też bardzo ważne, zwłaszcza po ostatnim wyjeździe do Azji. Mamy swoją przestrzeń dla siebie, gdzie możemy usiąść przy kominku i pogadać, posłuchać muzyki i odciąć się od wszystkiego i trochę bardziej wypocząć niż zwykle - mówił nasz skoczek.

Kubacki wspominał też o podziale obowiązków wśród zawodników. - Kominkiem zajmował się Jasiek (Ziobro - red.), ja tasowałem karty przy pokerze, kawę się udało czasem zrobić. Jakoś się dzielimy zadaniami - powiedział.

Z Lahti Waldemar Stelmach