MŚ w Lahti bez obrońców tytułów w w konkursach indywidualnych skoczków

To nie zdarza się często. Na rozpoczynających się dziś mistrzostwach świata w Lahti zabraknie obu obrońców tytułów w konkursach indywidualnych sprzed dwóch lat: Rune Velty i Severina Freunda. Faworytów do przejęcia złotych krążków jest kilku, wśród nich Kamil Stoch i Maciej Kot. - Mamy świadomość swojego potencjału - mówi ten pierwszy, który wie już, jak smakuje mistrzostwo świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Małysz przed MŚ w Lahti. Wideo TV Interia

Mistrzostwa w 2015 roku w Falun należały do Norwegów. Velta sięgnął po złoto na skoczni normalnej i po brąz na dużej. 27-letni zawodnik powinien w sobotę w Lahti bronić tytułu mistrza świata, ale nie ma go już w kadrze, bo stracił motywację do skakania, poza tym nie znajdował wspólnego języka z trenerem Aleksandrem Stoecklem.

Reklama

Dwa lata temu indywidualnym mistrzem świata został też Niemiec Freund. I on nie obroni tytułu na dużej skoczni, bo z rywalizacji wykluczyła go kontuzja.

Może to czas, by choć jeden z tych krążków znów zabrać do Polski. - Jedziemy walczyć, ale trzeba to robić na spokoju - podkreślił dyrektor reprezentacji Adam Małysz. Grzegorz Sobczyk, asystent Stefana Horngchera, zaznaczył, że polska drużyna podchodzi do MŚ, jak do kolejnego weekendu PŚ. - Nie ma specjalnych przygotowań - powiedział.

Wiele spekulacji dotyczyło wyjazdu naszych najlepszych skoczków na konkursy do Azji tuż przed MŚ. Jak się okazało, pojechała tam cała czołówka światowa, a Kot i Stoch wygrali w sumie trzy z czterech konkursów.

- W Azji mieliśmy podtrzymać cykl startowy. Gdybyśmy tam nie pojechali, wiązałoby się to z utratą rytmu i dystansu do rywali. Był to bardzo udany wyjazd - nie ma wątpliwości Stoch.

W Sapporo swój pierwszy konkurs PŚ w karierze wygrał Kot, a pięć dni później dołożył wygraną w Pjongczangu, w dodatku na skoczni normalnej, co dobrze wróży przed sobotnim konkursem w Lahti. Kot pokazał pazury i z nowym tygrysem na kasku wyleciał do Lahti walczyć o medale.

Jak podkreślił, wygrane w Azji "to jest motywacja do dalszej pracy". - To nie jest cel, tylko krok, utwierdzenie się w przekonaniu, że wybrana droga jest dobra - powiedział. Lepsze wyniki tuż przed mistrzostwami mógł sobie tylko wymarzyć. - Wygrałem w równej walce z najlepszymi - zaznaczył, mając na myśli fakt, że do Japonii i Korei poleciała cała czołówka skoków.

Zdjęcie Maciej Kot / AFP

Stoch zapewnia, że podchodzi do mistrzostw z odrobiną dystansu. - Już trochę przeżyłem. Chcę się skupić na pracy, a nie na wynikach - powiedział. - Jako drużyna jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Mamy świadomość swojego potencjału - podkreślił.

- Jako drużyna jesteśmy teraz najlepsi na świecie. To piękna sprawa i niech to trwa - dodał Stefan Hula, najstarszy w polskiej drużynie.

- Doświadczenie przydaje się w każdej dziedzinie życia. Każdy z nas ma duże doświadczenie i wie, co ma robić. Mam nadzieję, że wrócimy z Lahti szczęśliwi i uśmiechnięci - powiedział.

- Mistrzostwa świata to są kolejne zawody. Jesteśmy do nich bardzo dobrze przygotowani. Każdy z nas zna swoją wartość. Reszta świata wie, na co nas stać - podsumował Dawid Kubacki.

Waldemar Stelmach

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę