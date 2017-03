Maciej Kot po MŚ: Trochę żałuję, ale nie mogę być zły

- Nie mogę powiedzieć, że jestem rozczarowany, czy zły po MŚ w Lahti, bo wracając ze złotym medalem, takich rzeczy nie można mówić - powiedział w rozmowie z Interią Maciej Kot.

Zdjęcie Od lewej: Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła ze złotymi medalami MŚ w Lahti /PAP/EPA Skoki Narciarskie W piątek startuje Raw Air. Czegoś takiego jeszcze w skokach nie było

Oprócz Kota, także Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Jan Ziobro i Klemens Murańka są już w Norwegii, gdzie dziś, kwalifikacjami w Oslo, skoczkowie wrócą do Pucharu Świata i jednocześnie rozpoczną nowy turniej Raw Air.

Tuż przed odlotem do Norwegii Kot, na chłodno już, ocenił zakończone w niedzielę mistrzostwa świata. Zakopiańczyk wraz ze Stochem, Żyłą i Kubackim sięgnął po złoty medal w drużynie. Indywidualnie brąz na dużej skoczni wywalczył Żyła.

- Wszyscy liczyliśmy na medale w konkursach indywidualnych. Na skoczni normalnej było bardzo blisko, ale się nie udało. Na dużej Piotrek przełamał złą passę i to było dla nas wielkie przeżycie - mówił Kot.

- MŚ były dla nas bardzo trudne i, mimo wszystko, zakończone przez nas z lekkim niedosytem. Złoto w drużynie trochę ten niedosyt wynagrodziło. To było ukoronowanie tych mistrzostw, coś wspaniałego, historyczny wynik i historyczna chwila - podkreślił nasz skoczek.

Kot w czasie mistrzostw, ani po nich nie ukrywał, że do pełni szczęścia brakuje mu medalu indywidualnie.

- Nie mogę powiedzieć, że jestem rozczarowany, czy zły po tych mistrzostwach, bo wracając ze złotym medalem, takich rzeczy nie można mówić - zaznaczył.

- To jest wielkie osiągnięcie, ale wiem o co walczę. Medal w konkursie indywidualnym był w zasięgu i troszkę mi żal, że go nie zdobyłem - powiedział.

- Ale nie powiedziałem ostatniego słowa. Wielkie imprezy przed nami, mam nadzieję, że za rok na igrzyskach sobie to odbiję - zakończył Kot.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529