​Maciej Kot po konkursie drużynowym w Zakopanem: To dobra pozycja do ataku

Maciej Kot jest zadowolony z drugiego miejsca polskiej drużyny skoczków na Wielkiej Krokwi. - Jestem w stanie oddać pierwsze miejsce w Zakopanem za pierwsze miejsce na MŚ w Lahti - powiedział po sobotnim konkursie.

"Drużynówkę" w Zakopanem wygrali Niemcy, a trzecie miejsce zajęła Słowenia.

Kot nie mówił o niedosycie, ale cieszył się z miejsca na podium. - To był dla nas udany dzień. Drugie miejsce, podium w Zakopanem, to na pewno coś wspaniałego przed taką publicznością. To potwierdza naszą dobrą dyspozycję przed zbliżającymi się mistrzostwami świata - stwierdził.

- Nie ma co szukać winnych, bo drugie miejsce jest bardzo dobre. Jest rezerwa, bo każdy ma jeszcze nad czym pracować. A to miejsce to dobra pozycja, żeby na MŚ w Lahti zaatakować - podkreślił.

- Presja przed MŚ będzie duża. Musimy sobie z nią poradzić. Jestem w stanie to pierwsze miejsce w Zakopanem oddać za pierwsze miejsce w Lahti - zaznaczył.

Kot docenił znakomite skoki Piotra Żyły, który indywidualnie zająłby w sobotę drugie miejsce za Peterem Prevcem.

- Piotrek Żyła zaczął kontratak w drugiej serii. Skakał dziś bardzo dobrze, chyba najlepiej z naszej reprezentacji. Widać było u niego energię. Jego drugi skok wszystkim nam dodał wiary, takiego powera - przyznał zakopiańczyk. - Wiedzieliśmy dokładnie, co mamy zrobić. Mój drugi skok był dobry, widziałem, że zielona linia nie jest aż tak daleko - opisywał swoje skoki.

- W porównaniu z moimi piątkowymi skokami jest duży postęp. Trener jest zadowolony, co też jest dla mnie bardzo ważne - nie ukrywał.

- Warunki były dziś dobre i równe, ale były takie momenty, gdy wiatr obracał się pod narty i zawodnicy skakali bardzo daleko. A Dawid Kubacki trafił chyba na najgorsze warunki, trochę pechowo - mówił o krótszym skoku kolegi z reprezentacji w pierwszej serii.

- Jutro trzeba skakać z takim podejściem jak dzisiaj. Jedni mają więcej do poprawy, drudzy mniej. Doping kibiców naprawdę nas niesie, trzeba dać z siebie sto procent - powiedział Kot, którego liczna i głośna publiczność w Zakopanem dodatkowo motywuje.

- Bardzo to lubię, dodaje mi to skrzydeł. Staram się jak najbardziej pozytywnie wykorzystać tę energię, którą ci wszyscy ludzie dają - stwierdził Kot.