Maciej Kot ma nowy kask na mistrzostwa świata w Lahti

Już wtorek polscy skoczkowie lecą do fińskiego Lahti, gdzie 22 lutego rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Maciej Kot przygotował tajną broń - nowy kask.

Zdjęcie Maciej Kot /PAP/EPA

"W końcu mój nowy kask jest gotowy! Szymon Chwalisz jak zwykle spisał się świetnie i efekty jego pracy są rewelacyjne. Mam nadzieję, że nowy kask przyniesie mi szczęście w nadchodzących mistrzostwach świata w Lahti" - napisał Maciej Kot na Facebooku.



Ten sezon jest rewelacyjny w wykonaniu Macieja Kot. Niedawno, 25-letni zawodnik po raz pierwszy w karierze świętował zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. Stało się to w japońskim Sapporo. Ten wyczyn powtórzył na skoczni w koreańskim Pjongczangu. W klasyfikacji generalnej PŚ Maciej Kot zajmuje wysokie piąte miejsce. Obok Kamila Stocha, jest jednym z głównych kandydatów do medali w Lahti.



"Kiedy malowałem pierwszy kask dla Maćka, zaprojektowaliśmy wspólnie taką grafikę, która była śmieszna, komiksowa. Oboje doszliśmy do wniosku, że dorósł i zasłużył na poważną grafikę, więc namalowałem na kasku Maćka bengala. Mam nadzieję, że entuzjaści i hodowcy tej rasy mi wybaczą ewentualne błędy. Jest dość agresywny, dojrzały i mam nadzieję, że takie będą skoki Maćka" - powiedział Szymon Chwalisz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot wygrał konkurs w Pjongczangu. Wideo © 2017 Associated Press

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę

Reklama