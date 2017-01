Maciej Kot 12. w Zakopanem. "To nie był mój dzień"

Maciej Kot liczył na sukces przed własną publicznością w Zakopanem. Skończyło się na 12. miejscu w konkursie, który wygrał Kamil Stoch. Kot po zawodach nie ukrywał rozczarowania swoim występem. Nie poniosła go nawet publiczność krzycząca "pazury do góry!"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot po konkursie w Zakopanem. Wideo Interia.tv

Stoch odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu i znów został królem Zakopanego. Za nim uplasowali się dwaj Niemcy: Andreas Wellinger i Richard Freitag. Kot tym razem był daleko od podium.

Reklama

Jakie były jego pierwsze odczucia po konkursie na Wielkiej Krokwi? - Negatywne - odpowiedział bez owijania w bawełnę. Skoki na 127,5 i 124,5 m dały mu 12. lokatę w konkursie.

- To nie był mój dzień, pojawiły się błędy, które, chociażby wczoraj, się nie pojawiały. Nie wiem do końca, z czego to wynikało - mówił szczerze zawodnik z Zakopanego.

- Strasznie krzywo leciałem. Czasem są takie dni, kiedy trudno mi tego przypilnować - nie ukrywał.

PŚ. Kamil Stoch zwycięzcą drugiego konkursu w Zakopanem (Galeria) 1 20 Kamil Stoch na podium w Zakopanem Autor zdjęcia: Grzegorz Momot Źródło: PAP 20

Kot nie miał pewności, dlaczego akurat w niedzielnym konkursie na swojej skoczni wypadł słabiej.

- Mimo że zadanie było takie jak wczoraj, skoki były bardzo podobne, to w locie pojawiły się błędy. Nie wiem, dlaczego - przyznał.

- To jest wypadek przy pracy - wyraził nadzieję 25-latek.

Nasz skoczek zapewnił, że na pewno na jego wynik nie wpłynęła presja publiczności i gorąca atmosfera na Wielkiej Krokwi.

- Atmosfera miała wpływ tylko pozytywny - podkreślił Kot, który wciąż zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Liderem jest Stoch.

Z Zakopanego Michał Białoński i Waldemar Stelmach

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę