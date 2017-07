LGP w Wiśle. Stefan Horngacher: Nie oczekuję wielkich wyników

- Nie spodziewam się zbyt dużo odnośnie wyników. Chcę tylko, by zawodnicy pokazali takie same skoki jak na treningach - powiedział Interii trener reprezentacji Polski w skokach Stefan Horngacher przed startem Letniej Grand Prix. Szkoleniowiec mówił też między innymi o pozycji w kadrze Krzysztofa Miętusa i Jana Ziobry.

LGP zostanie zainaugurowana w piątek o 17.30 konkursem drużynowym w Wiśle. W sobotę o tej samej porze odbędzie się konkurs indywidualny.

Waldemar Stelmach, Interia: Za wami ponad trzy miesiące treningów i cykl zgrupowań. Jest pan zadowolony z wykonanej pracy?

Stefan Horngacher, trener reprezentacji Polski: - Jestem zadowolony, ponieważ wykonaliśmy to, co zostało zaplanowane. Podczas zgrupowań sprzyjały nam warunki atmosferyczne, zawodnicy uniknęli kontuzji, wszystko szło według założeń.

Nie trzeba bać się o motywację skoczków po miesiącach ciężkich przygotowań?

- Motywacja zawodników jest zawsze na wysokim poziomie. Każdy ze skoczków ciężko pracuje. Wystartowaliśmy z wyższego pułapu niż przed rokiem, bo cała ekipa poznała już dobrze ten system przygotowań. Spróbujemy utrzymać wysoki poziom w kolejnym sezonie zimowym.

W kadrze B bywają podobno problemy z zaangażowaniem?

- Nie, nie u wszystkich skoczków. Myślę, że to jest normalne. Nie każdy zawodnik jest w stanie utrzymać najwyższy poziom motywacji, ciężko trenując każdego dnia.

Wytypował pan już czwórkę zawodników do piątkowego konkursu drużynowego? Wystawi pan "żelazny" skład z zimy?

- Jeszcze nie wiem. Chcę przyjrzeć się zawodnikom podczas oficjalnego treningu i kwalifikacji. Choć oczywiście ważne jest także to, co prezentowali na treningach przez ostatnie miesiące.

Niespodzianką dla wszystkich był awans do kadry A Krzysztofa Miętusa, który od trzech lat nie punktował w Pucharze Świata...

- Wybór zawodników do zespołu zawsze jest trudny. Miętus od wielu lat próbuje wrócić do dobrego skakania. To utalentowany zawodnik i postanowiłem dać mu szansę trenowania z kadrą A. To może jego ostatnia szansa.

Za to nie znalazł pan miejsca w kadrze A dla Jana Ziobry...

- Ziobro wciąż jest w kadrze A, mimo że trenuje z kadrą B. Janek jest silnym facetem i myślę, że może pomóc młodszym zawodnikom z kadry B w wejściu na wyższy poziom.

Czego spodziewa się pan po swoich skoczkach w Letniej Grand Prix?

- Nie spodziewam się zbyt dużo odnośnie wyników. Chcę tylko, by pokazali takie same skoki jak na treningach.

Odpuścicie dalekie konkursy w Rosji i Japonii?

- To nie jest jeszcze przesądzone. Być może wystartujemy w tych zawodach, ale nie wiadomo, w jakim składzie.