LGP w Wiśle. Kubacki: To mój najlepszy konkurs tego lata

Drużyna polskich skoczków, ze znakomicie skaczącym Dawidem Kubackim, wygrała konkurs letniej Grand Prix w Wiśle. - Tego lata to mój najlepszy konkurs - śmiał się Kubacki po inauguracyjnych zawodach.

Zdjęcie Dawid Kubacki na skoczni w Wiśle /Grzegorz Momot /PAP

Kubacki lądował na 130 i 133,5 m i był zdecydowanie najlepszym skoczkiem zawodów drużynowych.

- Moje odczucia? Jak na razie, jak widać, jestem spragniony trochę - mówił, popijając wodę mineralną.

- Pogoda pozwoliła nam rozegrać emocjonujący konkurs do końca. Ze swojej pracy na skoczni jestem zadowolony, z kolegów tak samo, więc myślę, że można pozytywnie podsumować ten dzień - powiedział nasz skoczek.

- W trakcie treningu widzieliśmy, jak nam to idzie, ale tu ciężko było się spodziewać, jak to będzie wyglądało na zawodach. Dla nas głównym punktem było przyjść na zawody i pokazać, czego się nauczyliśmy na treningach. A zawody pokazały, jak to się odnosi do innych zawodników - mówił Kubacki.

To był jeden z jego lepszych konkursów? - W letniej Grand Prix tego lata to był mój najlepszy konkurs - odpowiedział ze śmiechem.

- Jeszcze drobne błędy się zdarzają. Dziś pierwszy raz tego lata, biorąc pod uwagę także treningi, nie było tak dużego spóźnienia na progu. Chęć rywalizacji i adrenalina z tym związana musiała trochę pomóc. To nie są nadzwyczajne skoki. Jeszcze jest sporo do poprawy - nie ukrywał.

- W sobotę podejdę do startu tak jak dziś. Nie nastawiam się szczególnie na konkretne miejsca. Ale wiem i wierzę w to, że stać mnie na walkę o najwyższe miejsca - dodał Kubacki.

W sobotę o 17.30 w Wiśle odbędzie się konkurs indywidualny.

Z Wisły Waldemar Stelmach