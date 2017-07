Letnia GP. Kubacki wygrał konkurs w Wiśle

Maciej Kot prowadził po I serii zawodów w Wiśle, ale ostatecznie zajął drugie miejsce. Przegrał z... Dawidem Kubackim. Była jednak też zła wiadomość dla Polaków - do II serii nie zakwalifikował się Kamil Stoch.

Zdjęcie Maciej Kot /Grzegorz Momot /PAP

Pierwotnie zawody, z udziałem dziewięciu Polaków, miały się rozpocząć o 17.30.



Od godz. 18 zaczęli jednak skakać pierwsi zawodnicy. Najpierw Przemysław Kantyka zaliczył 117 metrów, a następnie Jakub Wolny 124 m.

Jako 14. skakał Klemens Murańka. Polak zaliczył 119,5 m, co dało mu dopiero siódme miejsce.

Po 25 skokach na prowadzeniu jest Sebastian Colloredo. Najlepszy z Polaków - Jakub Wolny - jest dziewiąty.



Po skoku Stefana Huli nastąpiła jednak zmiana na pozycji lidera. Polak pofrunął 126,5 metra i ma 0,8 punktu przewagi nad Colloredo.

Po 40 skokach skokach prowadzi Roman Koudelka. Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - jest trzeci.



Z 45. numerem skakał Piotr Żyła, ale nie zachwycił - zaliczył 125 metra i wylądował na 11. miejscu.

Za moment na rozbiegu stanął Maciej Kot i spisał się zdecydowanie lepiej - 133 metry sprawiły, że jest nowym liderem!



Najważniejsze wydarzyło się jednak kilka minut później - Kamil Stoch skoczył tylko 119 metrów, zajął 31. miejsce i nie zakwalifikował się do drugiej serii! Zabrakło mu o tego 0,2 punktu.

W II serii zobaczymy wystąpi 5 Polaków: Kot (1. miejsce), Hula, Kubacki (obaj na 6.), Żyła (14.) i Wolny (24.).



Wolnemu w II serii skok nie wyszedł (119,5 m) i prawdopodobnie skończy zawody na 29. miejscu.

Po 15 skokach II serii na prowadzeniu Anze Semenic.



Później na rozbiegu stanął Żyła. Poleciał 124 metry, co dało mu trzecie miejsce.

Kolejny z Polaków był Stefan Hula. Polak był zadowolony ze skoku, ale nie ma się co dziwić, skoro zaliczył 128 metrów i wskoczył na pozycję lidera.



Zdetronizował go Dawid Kubacki, który pięknie poleciał i wylądował na 132,5 m!



Kubacki wciąż prowadził, gdy zaczynali skakać zawodnicy z pierwszej trójki. Daniel Tande zdołał tylko podzielić Polaków, bo uzyskał 126 metrów. Dzięki temu wyprzedził Hulę, ale to było za mało na przeskoczenie Kubackiego.

Za moment Karl Geiger pofrunął na 128 metr, ale to było wciąż za mało na Kubeckiego. To oznaczało, że konkurs na pewno wygra któryś z Polaków.



Kot zaliczył 127,5 m, a to oznaczało, że konkurs wygrał Kubacki. Drugie miejsce zajął Kot, a trzeci był Geiger.

Hula zajął 5. miejsce, Żyła 13., a Wolny 29.