Klemens Murańka triumfatorem Letniego Pucharu Kontynentalnego

Klemens Murańka wygrał klasyfikację generalną Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W sobotnich zawodach w niemieckim Klingenthal Polak zajął 12. miejsce.

Murańka oddał dwa równe skoki. W pierwszej serii uzyskał 126,5 m, a w drugiej wylądował metr dalej. Łączna nota Polaka to 229 pkt.



W Klingentahl bezkonkurencyjny okazał się Norweg Joachim Hauer, który w obu seriach latał najdalej 0 134 i 134,5 m (nota 252,2 pkt). Dwa kolejne miejsca na podium zajęli Słoweńcy Tilen Bartol (247,2 pkt) i Domen Prevc (242 pkt).



Murańka jako jedyny z "Biało-Czerwonych" wywalczył punkty w sobotnich zawodach. Pozostali nasi reprezentanci zajęli odległe lokaty. Aleksander Zniszczoł był 34. , Bartłomiej Kłusek 41., Paweł Wąsek 45., a Przemysław Kantyka 49.



Do końca sezonu Letniego PK pozostał jeden konkurs. Triumf w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie już Murańka. Polak ma obecnie 671 punktów. Na drugim miejscu plasuje się Niemiec Pius Paschke, którego strata do Klimka wynosi 109 "oczek". Trzecie miejsce zajmuje Bartol (527).



W niedzielę również w Klingenthal odbędzie się finał Letniego PK 2017.



Czołówka klasyfikacji generalnej Letniego PK 2017:

1. Klemens Murańka (Polska) 671 pkt

2. Pius Paschke (Niemcy) 562

3. Tilen Bartol (Słowenia) 527

4. Timi Zajc (Słowenia) 404

5. Daniel Huber (Austria) 373

6. Miran Zupancić (Słowenia) 322

7. Joachim Hauer (Norwegia) 301

8. Aleksander Zniszczoł (Polska) 262

9. Constantin Schmid (Niemcy) 207

10. Maximilian Steiner (Austria) 193

...

24. Bartłomiej Kłusek (Polska) 98

30. Jan Ziobro (Polska) 75

44. Przemysław Kantyka (Polska) 50

64. Bartosz Czyż (Polska) 32

80. Paweł Wąsek (Polska) 14

96. Krzysztof Miętus (Polska) 7

