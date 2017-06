Kenneth Gangnes powrócił na skocznię

To był udany powrót Kennetha Gangnesa na skocznię. Norweg wygrał konkurs "King of The Hill", który odbył się na skoczni w Oslo.

Był to pierwszy występ Gangnesa po poważnej kontuzji. Rok temu w czerwcu zawodnik zerwał więzadła w kolanie.

28-letni skoczek po długiej przerwie wrócił do rywalizacji. Na obiekcie Midtstubakken pokonał między innymi Daniela Andre Tandego, trzeciego zawodnika minionego sezonu Pucharu Świata.

Gangnes doznał urazu po najlepszym w karierze sezonie 2015/2016, w którym zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W 2016 roku Norweg sięgnął też po złoto drużynowo i srebro indywidualnie na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. W 2015 roku był drugim skoczkiem Letniej Grand Prix.

