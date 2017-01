Kamil Stoch znów wygrał w Wiśle. Odpuści konkursy w Azji? „Chcę skakać”

Niesamowity Kamil Stoch ponownie wygrał konkurs PŚ w Wiśle i ucieka rywalom w klasyfikacji generalnej. Już za tydzień rywalizacja przeniesie się do Zakopanego. Na razie nie wiadomo, czy Stoch wystartuje tuż przed mistrzostwami świata w konkursach w Azji. – Chcę startować, chcę skakać – zapewnił.

Stoch tym razem minimalnie pokonał Norwega Daniela Andre Tandego i Słoweńca Domena Prevca.

Zgodził się, że pasuje mu koszulka lidera PŚ. - Dziękuję, nie mam jej teraz na sobie, ale bardzo mi miło słyszeć takie słowa - powiedział nam po drugiej wygranej w Wiśle.

- Bardzo cieszę się z pracy, którą wykonałem podczas całego weekendu. Kosztowało mnie to sporo wysiłku, energii, ale na koniec wszystko ułożyło się dla mnie dobrze - cieszył się Stoch.

- Dzisiaj były trochę zwariowane zawody, wiatr naprawdę mieszał, zmieniał się cały czas. Trzeba było nie tylko dobrze wykonać swoją pracę, oddać dwa dobre skoki, ale też mieć trochę szczęścia - podkreślił.

Stoch zapewnił, że z jego kolanem wszystko było tym razem w porządku. Poinformował jednak, że wkrótce przejdzie specjalne badania, żeby upewnić się, czy nie dzieje się nic niepokojącego.

Rywale trochę go postraszyli? - Nie myślałem o nich. Zdaję sobie sprawę, że poziom jest bardzo wysoki, wielu zawodników skacze bardzo daleko. A przy tym ja skupiam się na sobie, na tym, co chcę zrobić i tylko to mam w głowie - zaznaczył.

- Jest kilku zawodników, którzy mogą sięgnąć po Kryształową Kulę. Natomiast ja koncentruję się na sobie. Wiele już przeżyłem, wiele wzlotów i upadków, to też mnie wiele nauczyło. Wiem, że nie powinienem myśleć do przodu, o wygranych, a bardziej skupiać się na tym, co chcę zrobić - stwierdził skoczek z Zębu.

Czy bał się, że odległość w drugim skoku nie wystarczy do wygranej? - Nie wiedziałem, który jestem. Wiedziałem, że popełniłem błąd przy wyjściu z progu i to kosztowało mnie trochę metrów. Ale cieszę się, że pomimo tego wygrałem zawody - powiedział.

Przebudowana skocznia w Zakopanem może być atutem polskich skoczków w kolejnych konkursach? - Po części tak, ale wielu zawodników na światowym poziomie potrafi się momentalnie dostosować do obiektu, dlatego też nie wolno przekreślać innych i mówić, że my musimy wygrać, bo znamy obiekt - stwierdził.

Jeszcze przed mistrzostwami świata zawodników czeka też wyprawa do Azji na zawody w Sapporo i próbę przedolimpijską w Pjongczangu. Na razie nie ma decyzji, w jakim składzie polecą tam Polacy. Stoch chciałby tam wystartować? - No pewnie. Chcę startować, chcę skakać - podkreślił.

To trzecia z rzędu wygrana lidera Orłów w konkursie Pucharu Świata. W karierze jeszcze nie miał takiej serii. - Cieszę się tym, co jest, momentem i czerpię z tego radość wielkimi garściami - powiedział.

Tym razem w serii finałowej znalazło się tylko trzech Polaków. Wypadek przy pracy? - Nie wiem - odpowiedział Stoch.

Z Wisły Waldemar Stelmach

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767 3. Domen Prevc (Słowenia) 751 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 502 6. Michael Hayboeck (Austria) 457 7. Manuel Fettner (Austria) 444 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 414 9. Piotr Żyła (Polska) 337 10. Severin Freund (Niemcy) 309 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2397 pkt 2. Austria 2229 3. Niemcy 2029 4. Norwegia 1618 5. Słowenia 1399 Zobacz pełną tabelę

