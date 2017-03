Kamil Stoch zdobędzie Kryształową Kulę? Terminarz ostatnich konkursów Puchar Świata

Polscy skoczkowie udali się na zasłużony odpoczynek po mistrzostwach świata w Lahti, gdzie zdobyli dwa medale - brąz Piotra Żyły na dużej skoczni i złoto w konkursie drużynowym. "Biało-czerwoni" zbierają siły na końcówkę Pucharu Świata. Dużą szansę na Kryształową Kulę ma lider klasyfikacji generalnej Kamil Stoch. Liderowi naszej kadry po piętach depcze Austriak Stefan Kraft.

Zdjęcie Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła świętują złoto w "drużynówce" /PAP/EPA

Polacy wrócili do kraju w niedzielę. Na krakowskim lotnisku w Balicach na skoczków czekał tłum dziennikarzy, a także kibice. Zawodnicy nie wyszli jednak do fanów i szybko udali się w podróż do swoich domów. Trener Stefan Horngacher nakazał im bowiem maksymalną regenerację przed końcówką sezonu Pucharu Świata. Na pytania dziennikarzy odpowiadali prezes PZN Apoloniusz Tajner i dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej Adam Małysz.



"Biało-czerwoni" w Lahti osiągnęli historyczny sukces. Po raz pierwszy Polacy zdobyli złoty medal MŚ w konkursie drużynowym. Podopieczni Horngachera jechali do Finlandii w roli faworytów i udźwignęli presję. "Drużynówka" od początku do końca toczyła się pod dyktando Polaków, którzy wygrali z dużą przewagą. Cała czwórka - Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki - spisała się rewelacyjnie. W naszym zespole nie było słabego ogniwa, jak w przypadku Niemiec, Norwegii czy Austrii.



Te mistrzostwa na długo zapamięta Piotr Żyła, który osiągnął największy sukces w karierze. Po zawodach na skoczni normalnej nikt nie stawiał na popularnego "Wiewióra", a to właśnie on zdobył medal indywidualnie - brąz w konkursie na dużej skoczni.



MŚ w Lahti przeszły do historii, ale to jeszcze nie koniec sezonu. Przed Polakami krótki odpoczynek, czas na regenerację sił, bo już niedługo czeka ich kolejna wyprawa. Do końca sezonu pozostało sześć konkursów indywidualnych i dwa drużynowe. Od 11-19 marca w Norwegii odbędzie się pierwsza edycja turnieju Raw Air (11-19 marca), który zaliczany jest do Pucharu Świata. Zawodnicy rywalizować będą na czterech obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Tradycyjnie finał sezonu PŚ zaplanowano w słoweńskiej Planicy (24-26 marca).



Po Kryształową Kulę zmierza Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ z dorobkiem 1280 punktów. Tuż za plecami lidera "Biało-czerwonych" czai się Austriak Stefan Kraft, który w Lahti spisał się znakomicie zdobywając dwa złote medal indywidualnie. I to jest najgroźniejszy rywal Stocha w walce o Kryształową Kulę. Szans nie można odbierać także Norwegowi Danielowi Andre Tandemu, który jest trzeci (1119 pkt). Do zdobycia pozostało jeszcze 600 punktów, a więc wszystko jest jeszcze możliwe i zapowiada się zacięta walka do końca.

Program pozostałych zawdów PŚ w skokach:

11.03.2017 Oslo - konkurs drużynowy

12.03.2017 Oslo - konkurs indywidualny

14.03.2017 Lillehammer - konkurs indywidualny

16.03.2017 Trondheim - konkurs indywidualny

18.03.2017 Vikersund - loty konkurs drużynowy

19.03.2016 Vikersund - loty konkurs indywidualny

24.03.2016 Planica - loty konkurs indywidualny

25.03.2017 Planica - loty konkurs drużynowy

26.03.2017 Planica - loty konkurs indywidualny

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę