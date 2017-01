Kamil Stoch zarobił najwięcej w tym sezonie Pucharu Świata

Kamil Stoch w wielkim stylu wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni. Pierwszy raz w tym sezonie nasz zawodnik wskoczył na pierwsze miejsce listy płac Pucharu Świata.

Zdjęcie Kamil Stoch triumfuje /AFP

Po 12 z 33 zawodów na jego koncie jest 70 800 franków szwajcarskich (ok. 291 tys. zł).

Mistrz olimpijski wyprzedził najmłodszego z braci Prevców 17-letniego Domena (64 400 franków, ok. 264 tys. zł), który jest nadal liderem klasyfikacji generalnej PŚ. Stoch zajmuje trzecią lokatę i traci do niego tylko 13 pkt w rywalizacji sportowej.

Bardzo wysoko w rankingu zarobków są inni "Biało-czerwoni" - Maciej Kot jest piąty (50 300 franków, ok. 206 tys. zł), Piotr Żyła 10. (34 850 franków, ok. 143 tys. zł), a Dawid Kubacki 14. (24 500 franków, ok. 100,5 tys. zł).

Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o... 35 tys. zł.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Stoch poprzedni sezon miał najsłabszy od 2010 roku - w klasyfikacji generalnej uplasował na 22. pozycji (295 pkt - najlepszy z Polaków), zarobił 33 950 franków szwajcarskich (ok. 132 tys. zł) i był w tym drugim rankingu 24.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17 (po 12 z 33 zawodów) we frankach szwajcarskich/złotówkach:

1. Kamil Stoch 70 800 (ok. 291 000)

2. Domen Prevc (Słowenia) 64 400 (ok. 264 000)

3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 63 700 (ok. 261 000)

...

5. Maciej Kot 50 300 (ok. 206 000)

10. Piotr Żyła 34 850 (ok. 143 000)

14. Dawid Kubacki 24 500 (ok. 100 500)

24. Stefan Hula 9 200 (ok. 38 000)

38. Jan Ziobro 1 650 (ok. 6700)

44. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3700)

49. Klemens Murańka 400 (ok. 1600)

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 997,8 pkt 2. Piotr Żyła (Polska) 962,5 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 941,8 4. Maciej Kot (Polska) 934,3 Zobacz pełną tabelę