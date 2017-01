Kamil Stoch wygrał konkurs w Wiśle. Historyczne osiągnięcie Polaka

Kamil Stoch zdeklasował rywali i wygrał konkurs PŚ w Wiśle. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni został też liderem klasyfikacji generalnej PŚ! W czołowej dziesiątce konkursu w Wiśle znaleźli się też Piotr Żyła i Maciej Kot.

Kamil Stoch w znakomitym stylu wygrał konkurs PŚ w Wiśle. To historyczna chwila, bo jeszcze nigdy Polak nie okazał się najlepszy w zawodach PŚ rozgrywanych na tym obiekcie. Co więcej, Stoch został liderem klasyfikacji generalnej PŚ!

I seria

Jako pierwszy zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. Nie pokazał jednak pełni możliwości, bo uzyskał zaledwie 111,5 m. Słaby skok przekreślił jego szanse na awans do II serii.

Zdecydowanie lepiej skoczył drugi z Polaków - Jan Ziobro. Uzyskał 125 metrów i zameldował się w rundzie finałowej.



126 metrów uzyskał natomiast Stefan Hula i po swojej próbie objął prowadzenie. Oczywiście dobrym skokiem także wywalczył sobie miejsce w finałowej "30".



Słabiej tym razem skoczył Dawid Kubacki. Uzyskał 120,5 m, ale to wystarczyło, by awansować do II serii.



Trybuny w Wiśle ożywiły się, gdy na skoczni pojawił się mieszkaniec tego miasta - Piotr Żyła. W serii próbnej osiągnął znakomitą odległość 131,5 m, ale w konkursie było słabiej. Jego skok na 126,5 m dał mu jednak po tej próbie drugie miejsce.

Kibice w Wiśle czekali na skoki powyżej 130 m. Dokładnie taką odległość uzyskał Michael Hayboeck, który objął prowadzenie, a tuż po nim skakał Maciej Kot. Jego próba jednak rozczarowała. Skoczył zaledwie 122,5 m.

Znakomicie zaprezentował się kolejny zawodnik - Stefan Kraft. Skoczył 133 m i objął prowadzenie. A na belce siedział już Kamil Stoch.



Przed skokiem Polaka sędziowie obniżyli belkę. Stoch mimo to skoczył 133 metry! Dostał też znakomite noty i objął prowadzenie! Brawo!



Do końca I serii pozostało dwóch zawodników. Norweg Daniel Andre Tande i Słoweniec Domen Prevc zmarnowali jednak swoje próby. Kamil Stoch liderem po I serii!



Wysoko plasował się też Piotr Żyła, który miał szansę na podium. Do trzeciego Hayboecka tracił niewiele - 4,3 pkt.

II seria

Skoki w serii finałowej rozpoczęły się z szóstej platformy startowej. Jako pierwszy z Polaków na belce usiadł Kubacki. Skoczył dokładnie tak, jak w pierwszej serii. 120,5 m dało mu trzecie miejsce po tej próbie.

Trzy metry dalej od Kubackiego, skoczył Ziobro. Dzięki temu uplasował się tuż przed kolegą z reprezentacji.



Słabiej niż w pierwszej serii spisał się natomiast Hula. Uzyskał 122 metry, a tym samym nie obroni 15. miejsca, które zajmował na półmetku turnieju.

Długo na belce czekał Kot. Miał mocne podmuchy, a gdy już zapaliło się zielone światło, ruszył. Skoczył znacznie lepiej niż w pierwszej serii - uzyskał 128 metrów i objął prowadzenie. Jednocześnie poprawił się o kilka pozycji i wskoczył do czołowej "10" konkursu w Wiśle.



Warunki atmosferyczne się zmieniły i zawodnikom zaczęło wiać w plecy. To nie była najlepsza informacja dla najlepszych po pierwszej serii.

Jak np. Żyły, który miał sporo problemów w samym locie. Odległość też nie rzuciła na kolana, bo wylądował dokładnie na punkcie K (120 m). Tym samym po swojej próbie był dopiero czwarty, ale utrzymał miejsce w "10". Kolejny w stawce Andreas Wellinger utrzymał prowadzenie.



Przed najlepszą trójką trwała krótka przerwa wymuszona pogarszającymi się warunkami. Hayboeck zepsuł skok, a tym samym wyleciał z podium.



Drugi po pierwszej serii Kraft też skoczył krótko (117 m). Zaliczka z pierwszej serii pozwoliła mu jednak objąć prowadzenie. W konkursie został już tylko Stoch.



Wielki faworyt sobotniej imprezy do wygranej potrzebował ok. 115 metrów. Stoch nie zamierzał jednak opierać się na wyliczeniach komputera, a zrobił to, co do niego należało. Skoczył kapitalnie - 124 metry! To był nokaut!



Wyniki konkursu w Wiśle i miejsca Polaków:



1. Kamil Stoch - 268 pkt

2. Stefan Kraft (Austria) - 251,7 pkt

3. Andreas Wellinger (Niemcy) - 249,1 pkt

7. Piotr Żyła - 246 pkt

9. Maciej Kot - 242 pkt

19. Jan Ziobro - 231,2 pkt

20. Stefan Hula - 231 pkt

21. Dawid Kubacki - 228,5 pkt

Polacy w pierwszej serii:

1. Kamil Stoch - 139,1 pkt (133 m)



5. Piotr Żyła - 124,2 pkt (126,5 m)

13. Maciej Kot - 116,8 pkt (122,5 m)

15. Stefan Hula - 116,3 pkt (126 m)

22. Jan Ziobro - 113,2 pkt (125 m)

25. Dawid Kubacki - 112,3 pkt (120,5 m)

46. Aleksander Zniszczoł - 89 pkt (111,5 m)

