Kamil Stoch: W pierwszej serii byłem pingwinem, a w drugiej lwem

Przedolimpijski test w koreańskim Pjongczangu wypadł bardzo dobrze dla polskich skoczków. Ogromne powody do zadowolenia miał zwłaszcza Maciej Kot, który wygrał tam drugi konkurs. W pierwszym na najniższym stopniu podium stanął Kamil Stoch.

Zdjęcie Kamil Stoch na skoczni w Pjongczangu /PAP/EPA

"Miłe doświadczenie tutaj poskakać" - napisał na Facebooku dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi. W pierwszym konkursie w Pjongczangu Stoch zajął trzecie miejsce. W drugim zanotował duży awans z 18. pozycji na 6. "W pierwszej serii byłem pingwinem a w drugiej lwem, taka kombinacja dała szóste miejsce" - podsumował skoczek z Zębu.



Stoch w dalszym ciągu prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale jego przewaga nad drugim Austriakiem Stefanem Kraftem stopniała do 60 punktów.



Reprezentacja Polski wraca do kraju na krótki odpoczynek, a już we wtorek leci do fińskiego Lahti, gdzie 22 lutego rozpoczynają się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę