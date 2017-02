Kamil Stoch Sportowcem Stycznia w Plebiscycie RMF FM i Interii

To był nokaut! Kamil Stoch z ogromną przewagą wygrał Plebiscyt RMF FM i Interii na Sportowca Stycznia! Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni i lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdobył ponad 70 procent waszych głosów!

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP Skoki Narciarskie Kamil Stoch Sportowcem Grudnia w Plebiscycie RMF FM i Interii

Kamil Stoch drugi raz z rzędu okazał się bezkonkurencyjny. Tak jak na skoczni, daleko w tyle zostawił rywali i zebrał ponad 70 proc. waszych głosów!

Styczeń był dla Kamila Stocha jednym z najlepszych miesięcy w całej karierze. Zaczęło się od czwartego miejsca w Innsbrucku i zwycięstwa w Bischofshofen. To pozwoliło Stochowi zwyciężyć w Turnieju Czterech Skoczni. To był dopiero początek. W Wiśle Stoch wygrał oba konkursy indywidualne. Kolejne zwycięstwo odniósł na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Do tego doszły dobre skoki w konkursach drużynowych. W Zakopanem Polacy zajęli drugą lokatę, a w Willingen byli najlepsi.



Nasze upominki trafią w ręce kibica Mateusza, który zabawnie podsumował występy Stocha w tym sezonie:



"Wieje z tyłu czy pod narty, Kamil Stoch jest niezdarty!"

Stoch przyzwyczaił się do zwycięstw, a tym razem w pokonanym polu pozostawił innych nominowanych w Plebiscycie RMF FM i Interii: Konrada Bukowieckiego, Karola Jabłońskiego, Sebastiana Kawę, Roberta Lewandowskiego, Piotra Liska i Jakuba Przygońskiego.



Tymczasem w ten weekend odbędą się loty narciarskie w niemieckim Oberstdorfie. Kamil Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.



W piątek odbędą się treningi i kwalifikacje.





Czołówka naszego plebiscytu:

1. Kamil Stoch - 74 proc.

2. Sebastian Kawa - 12 proc.

3. Piotr Lisek - 4,9 proc.

4. Robert Lewandowski - 2,88 proc.

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 978 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 853 3. Domen Prevc (Słowenia) 786 4. Stefan Kraft (Austria) 720 5. Maciej Kot (Polska) 544 6. Michael Hayboeck (Austria) 542 7. Manuel Fettner (Austria) 518 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 477 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 418 10. Piotr Żyła (Polska) 403 Zobacz pełną tabelę