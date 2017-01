Kamil Stoch Sportowcem Grudnia w Plebiscycie RMF FM i Interii

To był nokaut! Kamil Stoch z dużą przewagą wygrał Plebiscyt RMF FM i Interii na Sportowca Grudnia! Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi zdobył ponad 40 procent waszych głosów!

Zdjęcie Kamil Stoch ma powody do zadowolenia /PAP/EPA

Po dwóch nieudanych sezonach Kamil Stoch znów imponuje formą. Poprowadził "Biało-czerwonych" do historycznego triumfu w konkursie drużynowym w niemieckim Klingenthal. Indywidualnie również prezentuje się wyśmienicie, a najlepszym tego dowodem jest zwycięstwo w Lillehammer i drugie miejsce w Engelbergu.



29-letni skoczek znakomicie rozpoczął 65. Turniej Czterech Skoczni. W Oberstdorfie Stoch musiał uznać wyższość tylko Austriaka Stefana Krafta. Lider reprezentacji Polski jest na najlepszej drodze, żeby po raz pierwszy w karierze wygrać klasyfikację generalną prestiżowych zawodów i powtórzyć wyczyn Adama Małysza, który jako jedyny Polak triumfował w niemiecko-austriackich konkursach.



Za to wszystko doceniliście Stocha. Dwukrotny mistrz olimpijski dostał blisko 41 procent głosów w plebiscycie na Sportowca Grudnia. Stoch wygrał z dużą przewagą. Drugie miejsce zajął Łukasz Teodorczyk, który strzela gola za golem w Anderlechcie Bruksela. Na napastnika reprezentacji Polski głosowało blisko 23 procent słuchaczy RMF FM i użytkowników Interii.



Na najniższym stopniu podium stanął Radosław Kawęcki (13,4 procent głosów). Nasz znakomity pływak został doceniony za występ w mistrzostwach świata na krótkim basenie. W kanadyjskim Windsorze Kawęcki zdobył złoto na 200 m stylem grzbietowym i był to jego trzeci z rzędu tytuł mistrza świata w tej konkurencji.



Pozostałe miejsca zajęli: Maciej Kot (9,29 procent głosów), Zofia Klepacka (5,5), Arkadiusz Malarz (3,05), Karolina Riemen-Żerebecka (2,9) i Artur Waś (2,38).

Zdjęcie Wyniki głosowania /INTERIA.PL

