Kamil Stoch po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni: Oni dodają mi skrzydeł

- Jestem naprawdę szczęśliwy. Dziękuję wszystkim moim kibicom, trenerowi, rodzinie, wszystkim ludziom, którzy pomogli mi dotrzeć do tego miejsca, w którym teraz jestem - cieszył się Kamil Stoch po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni.

Polacy (od lewej): Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki

Po raz pierwszy dwóch polskich skoczków narciarskich stanęło na podium w klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni. 65. edycję tej imprezy wygrał Kamil Stoch, a drugie miejsce zajął Piotr Żyła. Tuż za podium uplasował się Maciej Kot.

- Cieszę się tym momentem, tą chwilą. Jestem dumny z pracy, jaką wykonałem. Ale cały sztab pracowałem nad tym sukcesem. Zwłaszcza po upadku cały czas pracowaliśmy, żeby przywrócić mnie do najlepszej dyspozycji. Cała drużyna spisała się naprawdę super podczas wszystkich konkursów - chwalił swój sztab reprezentacji.

- To kolejny orzeł do mojej kolekcji, bo moja teściowa daje mi takie orły za każde zwycięstwo w Pucharze Świata - wyjawił Kamil Stoch.

- Każdy dzień podczas całego Turnieju Czterech Skoczni był bardzo ważny, każda, chwila, każdy moment. To kolejne doświadczenie, które pomoże mi w kolejnych startach. Najlepszy moment jest teraz, kiedy tu siedzę i odpoczywam. To wszystko pewnie dopiero dojdzie do mnie jutro, jak gdy siedział w domu i odpoczywał - przyznał szczęśliwy, ale zmęczony.

- To nie był aż tak trudny powrót na szczyt. Cieszę się, że mam obok siebie takich ludzi, którzy przyszli, potrafili mnie zmotywować, przywrócili wiarę w moje umiejętności. Za to im bardzo dziękuję. Ci wszyscy ludzie, którzy ze mną pracują, dodają mi tak naprawdę skrzydeł - przekonywał.

- Z Łukaszem Kruczkiem wykonaliśmy kawał dobrej pracy - wspomniał swojego poprzedniego trenera. - Ukształtowałem się jako człowiek. Zmieniliśmy ze Stefanem Horngacherem kilka detali jeśli chodzi o taktykę mojego skoku. Zmieniliśmy trening motoryczny. Ta praca, która dawała lepsze rezultaty, dodawała mi pewności siebie. Wiem jeszcze, że daleka droga przede mną, żeby zakończyć ten sezon i później podjąć kolejne wyzwania - powiedział Kamil Stoch.

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 997,8 pkt 2. Piotr Żyła (Polska) strata -35,3 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) -56,0 Zobacz pełną tabelę

Puchar Świata w skokach 1. Domen Prevc (Słowenia) 646 pkt 2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 637 3. Kamil Stoch (Polska) 633 4. Stefan Kraft (Austria) 510 5. Maciej Kot (Polska) 428 6. Michael Hayboeck (Austria) 409 7. Manuel Fettner (Austria) 386 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 381 9. Severin Freund (Niemcy) 309 10. Piotr Żyła (Polska) 277 Zobacz pełną tabelę