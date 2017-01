Kamil Stoch padł ofiarą oszustwa w internecie

Kibicu, nie daj się nabrać! Dzisiaj też możesz stanąć przed szansą wygrania luksusowego samochodu Kamila Stocha, albo bryki innego polskiego sportowca z najwyższej półki. Do wczoraj, na rzekomo oficjalnym koncie naszego skoczka narciarskiego, widniał konkurs, w którym można było wzbogacić się o luksusowy samochód osobowy. W każdej chwili trzeba spodziewać się ponowienia akcji, bo nielegalne konto nadal istnieje, a proceder ma się w najlepsze.

Zdjęcie Kamil Stoch padł ofiarą oszustwa w cyberprzestrzeni /Fot. Marek Podmokły /

- Moi drodzy fani, dziękuję za wspaniały doping. W związku z wygraną w TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI, postanowiłem dla Was zrobić mega PREZENT. Wystawiłem na konkurs mojego nowego MERCEDESA! - tej treści napis do wczoraj widniał na profilu "Kamil Stoch Ofcjalna Strona".

Co bardziej łatwowierni użytkownicy Facebooka "połknęli haczyk" i dali się wciągnąć w zabawę, która ma wszystkie znamiona przestępstwa, z wykorzystaniem wizerunku znanej postaci życia publicznego.

Wielu zabrakło także spostrzegawczości, bo nikt nie pozwoliłby sobie, by popełnić rażącą literówkę w słowie "oficjalna" i do teraz nic z nią nie zrobić. Powód jest prosty. Nazwa jest tożsama z prawdziwym kontem naszego dwukrotnego mistrza olimpijskiego, dlatego z premedytacją "zjedzono" jedną literkę, by łatwiej zwieść kibiców skoczka z Zębu.

Zdjęcie Kamil Stoch padł ofiarą oszustwa /Print Screen/Facebook /

"Auto może wygrać każdy, kto weźmie udział w konkursie. Dodatkowo wylosuję 4 osoby, które otrzymają miłe upominki!" - brzmiała dalsza treść wiadomości, warunkując udział w konkursie polubieniem tej strony, polubieniem postu, podaniem swojego imienia, a także udostępnieniem wpisu na własnej tablicy.

Wczoraj, w godzinach wieczornych, nieprawdziwy profil Kamila Stocha wzbogacił się o zaktualizowane zdjęcie w tle, co może świadczyć, że lada moment pojawi się kolejny post. W tej chwili dwa główne zdjęcie są takie same, jak na prawdziwym koncie naszego mistrza.

Zdjęcie Fałszywe konto Kamila Stocha /Print Screen/Facebook /

Znamiona jeszcze poważniejszego przestępstwa miała historia z Robertem Lewandowskim, z początku tego roku, w której dziesiątki tysięcy kibiców też uwierzyło w nowy, sportowy samochód w prezencie od gwiazdy Bayernu Monachium.



W tamtej sprawie cyberoszuści posunęli się jeszcze dalej, bo rzekomi zwycięzcy byli proszeni przez administratorów fikcyjnego profilu o pobranie "formularza odbioru nagrody". To wiązało się z wysłaniem dwóch wiadomości SMS, z których każda kosztowała 30,75 zł brutto.