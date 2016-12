Kamil Stoch drugi w Oberstdorfie na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni

Rewelacyjne skoki na 137 i 135 m dały Kamilowi Stochowi drugie miejsce w inauguracyjnym konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który minimalnie wyprzedził Polaka. Bardzo dobrze spisał się Piotr Żyła, którego dwa skoki na 133 m dały mu siódme miejsce.

Stoch po raz 35. stanął na podium zawodów Pucharu Świata, a po raz trzeci w Turnieju Czterech Skoczni.



Kraftowi wygraną dał przede wszystkim kapitalny pierwszy skok na 139 m. W drugim lądował o pół metra bliżej od Stocha.

Trzecie miejsce zajął Austriak Michael Hayboeck, a czwarty był Norweg Daniel Andre Tande, który skokiem na 138,5 m zaatakował z dziewiątej pozycji po pierwszej serii.



Stoch już od wczoraj sygnalizował świetną formę. W kwalifikacjach był drugi, a dziś skoczył najdalej w serii próbnej. Po drugim miejscu w Oberstdorfie Polak utrzymał czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.



Piotr Żyła był dziś siódmy, Maciej Kot zajął 12. miejsce, Dawid Kubacki był 16., a Stefan Hula - 18. Pierwszej serii nie przebrnęli Klemens Murańka (40.) i Jan Ziobro (42.).

Pierwsza seria

Rywalizacja w konkursie zaczęła się od siódmej belki startowej. Już w pierwszej parze wystąpił Stefan Hula, który pięknym skokiem na 129 m pokonał Norwega Andreasa Stjernena (126 m).

W trzeciej parze jako pierwszy skakał Dawid Kubacki, lądując na 129,5 m. Jego rywal, Rosjanin Jewgienij Klimow, nie zawiódł jednak swoich kibiców i wylądował na 132 m. Polak przegrał walkę w parze i musiał czekać na rozwój wydarzeń, by ewentualnie awansować jako jeden z pięciu najlepszych przegranych. Ostatecznie znalazł się bez problemu w serii finałowej.



Klemens Murańka rozpoczął walkę w piątej parze od skoku na 119 m. Zdecydowanie lepszy okazał się jego przeciwnik, Słoweniec Cene Prevc. Trzeci ze słynnych braci skoczył aż 132,5 m i pewnie awansował, a Murańka zakończył udział w zawodach.

Słynny Niemiec Severin Freund wylądował na 129 m, mocno zachwiał się przy lądowaniu i tylko o 0,4 pkt pokonał swojego rodaka Karla Geigera (127 m).

W końcu nadszedł czas na bratobójczy pojedynek dwóch podopiecznych Stefana Horngachera. Jan Ziobro ruszył z belki jako pierwszy i uzyskał tylko 115 m, znacznie ułatwiając zadanie Piotrowi Żyle. Ten ostatni pokazał klasę, lądując na 133 m! Dało mu to pewny awans do serii finałowej i fotel lidera konkursu.

Żyłę zdetronizował dopiero jeden z głównych faworytów turnieju, Austriak Michael Hayboeck, który w pięknym stylu pofrunął na 135 m. Tyle samo skoczył chwilę później Niemiec Marcus Eisenbichler, ale przegrał o 1,7 pkt z Austriakiem.

W kolejnej parze wystąpił rewelacyjny słoweński młodzian, lider PŚ, 17-letni Domen Prevc. Tym razem jednak się nie popisał, skacząc 124,5 m. Wystarczyło to do awansu, ale nie do zajęcia miejsca w czołówce.

Fin Jarko Maeaettae słabiutkim skokiem na 108,5 m nie postawił trudnych warunków Maciejowi Kotowi. Polak skoczył 129,5 m i bez problemu zakwalifikował się do finału.

Fenomenalną próbą na 139 m popisał się Austriak Stefan Kraft, wskakując na pierwsze miejsce. Po chwili znakomitym skokiem na 137 m Kamil Stoch pokonał Norwega Andersa Fannemella (128,5 m) i usadowił się na drugim miejscu za Kraftem.

Poniżej oczekiwań skoczył, kończący pierwszą serię, Norweg Daniel Andre Tande, który wylądował na 130,5 m.

Wyniki pierwszej serii z udziałem reprezentantów Polski:

1. Andreas Stjernen (Norwegia, 26.) - 126 m (128,1 pkt) - awans jako lucky loser - Stefan Hula (25.) - 129 m (136 pkt) - awans (16. miejsce po pierwszej serii)

3. Dawid Kubacki (28.) - 129,5 m (137,1 pkt) - awans jako lucky loser (13. miejsce) - Jewgienij Klimow (Rosja, 23.) - 132 m (138,8 pkt) - awans

5. Klemens Murańka (30.) - 119 m (113,6 pkt, 40. miejsce) - Cene Prevc (Słowenia, 21.) - 132,5 m (142,2 pkt) - awans

11. Jan Ziobro (36.) - 115 m (109,9 pkt, 42. miejsce) - Piotr Żyła (15.) - 133 m (146,6 pkt) - awans (5. miejsce)

21. Jarkko Maeaettae (Finlandia, 46.) - 108,5 m (94,2 pkt) - Maciej Kot (5.) - 129,5 m (138,2 pkt) - awans (11. miejsce)

24. Anders Fannemel (Norwegia, 49.) - 128,5 m (133,1 pkt) - awans jako lucky loser - Kamil Stoch (2.) - 137 m (152 pkt) - awans (2. miejsce)

Czołówka po pierwszej serii:

Zdjęcie fis-ski.com /

Seria finałowa

W drugiej serii jako pierwszy do 130 m doskoczył Andreas Wank. Niespodziewanie z 27. lokaty po pierwszym skoku atakować musiał Domen Prevc, ale strat nie odrobił, bo w finale uzyskał tylko 127 m.

Piękny skok na 133 m oddał Norweg Stjernen, który w pierwszej serii przegrał rywalizację w parze ze Stefanem Hulą, ale awansował jako szczęśliwy przegrany. O półtora metra dalej wylądował Niemiec Andreas Wellinger.

Pierwszym z Polaków w finale był Hula, 16. po pierwszej serii. W drugiej próbie też nie zawiódł, lądując na 128,5 m, tylko o pół metra bliżej niż w pierwszym skoku.

Doświadczony Austriak Andreas Kofler skoczył, podobnie jak wcześniej Wellinger, 134,5 m i zajął miejsce Niemca na fotelu lidera.

Kubacki poprawił się o półtora metra w stosunku do pierwszej serii, uzyskując 131 m w ładnym stylu.



Chwilę później efektownym lotem na 136 m popisał się Niemiec Richard Freitag, choć stracił kilka punktów przez niepewne lądowanie. Głównie z tego powodu nie zdołał wyprzedzić Koflera. Tylko o metr słabszy był szukający formy Peter Prevc. 135 m dało mu prowadzenie.

133 m zaliczył Maciej Kot, znacznie poprawiając się po pierwszej serii, ale Prevca i Koflera nie dał rady wyprzedzić.

Przed startem najlepszej dziesiątki obniżono belkę startową z siódmej na szóstą. Mimo to Norweg Tande, atakujący z dziewiątej pozycji, pokazał, że nie należy go skreślać i wylądował na 138,5 m.

135 skoczył Austriak Manuel Fettner, ale z Tande nie wygrał. Żyła doleciał do 133 m, dokładnie tak samo jak w pierwszej serii i po swoim skoku był trzeci.

Niemiec Eisenbichler pokazał swoim kibicom skok na 133,5 m, lecz i on nie był w stanie pokonać niesamowitego Norwega, a także Fettnera.

Trzeci po pierwszej serii Hayboeck skoczył 133 m i wyprzedził Tandego, zapewniając sobie podium w Oberstdorfie.

Nadszedł czas na Stocha. 135 m dało mu na chwilę pierwsze miejsce w konkursie! Został tylko Kraft. Austriak wylądował na 134,5 m i wygrał z przewagą 2,8 pkt nad Polakiem.

Czołówka konkursu: