Kamil Stoch: Decyzje będziemy podejmować na bieżąco

W piątek w Oslo nastąpi inauguracja nowego turnieju w skokach narciarskich - Raw Air. Tak morderczych zawodów w historii tej dyscypliny jeszcze nie było. - W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę startował we wszystkich sesjach, czy część "odpuszczę" - powiedział Kamil Stoch w TVP Sport tuż przed wylotem do Norwegii.

Zdjęcie Kamil Stoch /AFP

W Raw Air skoczkowie będą walczyć o punkty Pucharu Świata, a także o wysokie nagrody pieniężne. Triumfator otrzyma czek na 60 tysięcy euro. Nagroda za drugie miejsce wynosi 30 tysięcy, a za trzecie 10 tys. Zawodników czeka jednak wyczerpująca rywalizacja na obiektach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund, gdzie odbędą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Noty uzyskane przez zawodników we wszystkich sześciu konkursach, a także z kwalifikacji będą zaliczane do Raw Air. Ulgowo nie zostaną potraktowani nawet zawodnicy z czołowej "10" klasyfikacji generalnej PŚ. Kto chce walczyć o końcowy triumf, nie może sobie pozwolić na chwilę wytchnienia.



"Przede wszystkim nastawiam się na dobrą pracę, na oddawanie dobrych skoków i odpoczywanie wtedy, kiedy się da. Trzeba wykorzystać każdą wolną chwilę na regenerację, skupić się na sobie i czerpaniu radości z tego co robię" - podkreślił Kamil Stoch, który jest liderem PŚ. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi ma jedna tylko 60 punktów przewagi na Austriakiem Stefanem Kraftem. Nie bez szans na Kryształową Kule jest także trzeci Norweg Daniel-Andre Tande.



"Decyzje będziemy podejmować na bieżąco. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę startował we wszystkich sesjach, czy część odpuszczę - zaznaczył Stoch.



Do Norwegii poleciał siedmiu reprezentantów Polski: Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy w ostatnią sobotę wywalczyli drużynowe złoto MŚ w Lahti, a także Jan Ziobro, Stefan Hula i Klemens Murańka.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4383 pkt 2. Austria 3949 3. Niemcy 3931 4. Słowenia 2740 5. Norwegia 2675 Zobacz pełną tabelę