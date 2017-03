Kamil Stoch: Coco jambo i do przodu

Kamil Stoch stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stało się tak po konkursie w Oslo, gdzie lider 'Biało-czerwonych" zajął dopiero 22. miejsce. Wygrał Stefan Kraft i to właśnie Austriak przeskoczył Stocha w "generalce". - Coco jambo i do przodu - skomentował skoczek z Zębu.

Zdjęcie Kamil Stoch /PAP/EPA

Przed konkursem w Oslo Stoch miał tylko 60 punktów przewagi na Kraftem. Różnica niewielka, biorąc pod uwagę w jakiem formie jest ostatnio Austriak. Na mistrzostwach świata w Lahti Kraft zdobył dwa złote medal w konkursach indywidualnych. Do tego dorobku "dołożył" jeszcze brąz w "drużynówce". Sam zapowiadał, że jego głównym celem w końcówce sezonu jest zdobycie Kryształowej Kuli. Austriak chyba nie spodziewał się, że żółty plastron lidera PŚ założy tak szybko.



Po pierwszej serii konkursu w Oslo Stoch zajmował 5. miejsce, a Kraft był drugi. Prowadził Niemiec Andreas Wellinger. W finale reprezentant Polski bronił się przed upadkiem. To się udało, ale uzyskał tylko 114,5 m. Szansę wykorzystał Kraft. Austriak poszybował na 132 metry i to on mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Stoch zajął ostatecznie 22. miejsce. Najlepiej z "Biało-czerwonych" spisał się Piotr Żyła, który był dziewiąty.



"Sport. Sekundy. Metry. Próby. Błędy. Wnioski. Emocje. Najbliżsi mówią, że jestem specjalistą od adrenaliny. Nie zamierzam tego zmieniać. Coco jambo i do przodu" - skomentował Stoch na Facebooku.

Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi przyznał po konkursie, że to on popełnił błąd i dlatego miał problemy w locie. "Nie było żadnego podmuchu wiatru" - stwierdził.



"To nie jest nowa sprawa, ale pojawia się głównie w tym sezonie. Skręca mnie w locie na lewą stronę, a resztę widać. To jest dla mnie trudny dzień, bo robiłem wszystko, co było w mojej mocy" - mówił Stoch cytowany przez serwis skijumping.pl.



Czasu na analizę i regenerację nie ma zbyt dużo. Zawodnicy przenoszą się do Lillehammer, gdzie już w poniedziałek rozpocznie się druga odsłona cyklu Raw Air. O 15.00 rozpocznie się oficjalny trening, a dwie godziny później kwalifikacje. Konkurs odbędzie się we wtorek (17.00).



W klasyfikacji generalnej PS Stoch traci do Krafta 31 punktów.



W klasyfikacji Raw Air również prowadzi Kraft, którego przewaga nad drugim Wellingerem wynosi 20,5 pkt. Najwyżej z "Biało-czerwonych", na czwartej pozycji, jest Piotr Żyła. Skoczek z Wisły traci do lidera 52,4 pkt. Maciej Kot jest 14., Stoch zajmuje 15. lokatę, a Dawid Kubacki plasuje się na 17. pozycji.



Zwycięzca turnieju Raw Air otrzyma czek na 60 tysięcy euro. Nagroda za drugie miejsce wynosi 30 tysięcy, a za trzecie 10 tys.

RK

Program zawodów w Lillehammer:

poniedziałek, 13 marca

15.00 - oficjalny trening

17.30 - prolog (kwalifikacje)

wtorek, 14 marca

16.00 - seria próbna

17.00 - pierwsza seria konkursowa

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft 1320 2. KAMIL STOCH 1289 3. Daniel Andre Tande 1155 4. Andreas Wellinger 928 5. MACIEJ KOT 907 6. Domen Prevc 899 7. Michael Hayboeck 687 8. Manuel Fettner 654 9. Markus Eisenbichler 647 10. Peter Prevc 574 11. PIOTR ŻYŁA 558 Zobacz pełną tabelę

Raw Air - klasyfikacja generalna L.p. Imię i nazwisko Kraj Punkty 1. Stefan Kraft Austria 671,8 pkt 2. Andreas Wellinger Niemcy 651,3 3. Marcus Eisenbichler Niemcy 622,3 4. Piotr Żyła Polska 619,4 5. Peter Prevc Słowenia 613,7 6. Andreas Stjernen Norwegia 612,9 7. Daiki Ito Japonia 609,4 8. Daniel Andre Tande Norwegia 608,5 9. Michael Hayboeck Austria 603,7 10. Johann Andre Forfang Norwegia 600,5 Zobacz pełną tabelę