Gregor Schlierenzauer zdąży na mistrzostwa świata w Lahti?

Słynny austriacki skoczek Gregor Schlierenzauer miał groźnie wyglądający upadek w kwalifikacjach na "mamuciej" skoczni w Oberstdorfie. Na szczęście 27-letni zawodnik nie ma poważniejszych obrażeń i jego występ w mistrzostwach świata w Lahti jest prawdopodobny.

Zdjęcie Gregor Schlierenzauer został zabrany z zeskoku na noszach /AFP

Schlierenzauer przeszedł w poniedziałek szczegółowe badania, które wykazały powierzchowny uraz więzadła bocznego, krwiaka na udzie i stłuczenie klatki piersiowej. Przerwa w treningach jest niezbędna. Jak długo potrwa? Doktor Wulf Gloetzer nie jest w stanie tego jednoznacznie określić. "To zależy. Będziemy sprawdzać regularnie jego stan zdrowia i podejmiemy decyzję, czy możliwy jest występ Gregora w mistrzostwach świata w Lahti. Teraz szanse oceniam 50 na 50" - powiedział Gloetzer.



"Na szczęście nie jest to poważny uraz, który wymagałby operacji. To dobra wiadomość. Wciąż czuję ból, ale myślę, że każdego dnia będzie coraz lepiej. Jestem pozytywnie nastawiony, co do mojego występu w Lahti. Jest jeszcze trochę czasu. Jeśli jednak nie będę w 100 procentach gotowy, to nie będę startował na siłę" - stwierdził "Schlieri", który na pewno nie poleci z kadrą na zawody do Azji - w japońskim Sapporo i koreańskim Pjongczangu.



Trener reprezentacji Austrii Heinz Kuttin podjął decyzję, że Andreasa Koflera również zabraknie w Azji. W Sapporo i Pjongczangu Austrię reprezentować będą: Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Manuel Fettner, Markus Schiffner, Clemens Aigner, Stefan Huber i Philipp Aschenwald.



Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Lahti rozpoczną się 22 lutego, a potrwają do 5 marca.

PŚ w skokach. Upadek Gregora Schlierenzauera. Zdjęcia 1 7 Gregor Schlierenzauer Autor zdjęcia: Źródło: PAP/EPA 7

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 1067 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 953 3. Stefan Kraft (Austria) 920 4. Domen Prevc (Słowenia) 867 5. Michael Hayboeck (Austria) 604 6. Maciej Kot (Polska) 597 7. Andreas Wellinger (Niemcy) 578 8. Manuel Fettner (Austria) 545 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 518 10. Piotr Żyła (Polska) 464 Zobacz pełną tabelę