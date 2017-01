Anders Fannemel: Polacy są teraz wyjątkowo mocni

Ten sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich należy do Polaków, a prym w ekipie "Biało-czerwonych" wiedzie Kamil Stoch. Zaskoczony tak dobrą postawą podopiecznych Stefana Horngachera jest rekordzista świata w długości skoku Norweg Anders Fannemel.

Zdjęcie Polscy skoczkowie spisują się świetnie w tym sezonie /AFP

W niedzielę Stoch był bezkonkurencyjny na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dla dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Soczi był to czwarty triumf z rzędu i 20. w karierze. Łącznie na podium zawodów Pucharu Świata Stoch stanął po raz 40. Skoczek z Zębu ma też na koncie zwycięstwo w 65. Turnieju Czterech Skoczni. Stoch jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej PŚ.



Siła reprezentacji Polski w skokach to nie tylko Stoch. Inni także spisują się rewelacyjnie. Piotr Żyła w Turnieju Czterech Skoczni był drugi, a w klasyfikacji generalnej PŚ jest na 9. pozycji. Wyżej od niego w "generalce" jest Maciej Kot (5. miejsce).



"Każdy jest nieco zaskoczony tak dobrą postawą polskich skoczków. Kamil, Maciek i Piotrek od kilku lat skaczą na wysokim poziomie, ale teraz są wyjątkowo mocni" - powiedział Fannemel, do którego należy rekord świata w długości skoku narciarskiego (251,5 m).



"Biało-czerwoni" spisują się rewelacyjnie indywidualnie, ale też jako zespół. W Klingethal po raz pierwszy w historii wygrali konkurs drużynowy, a w Zakopane zajęli drugie miejsce za Niemcami. Na Wielkiej Krokwi Fannemel i jego koledzy z reprezentacji Norwegii uplasowali się na piątej pozycji.



"W tym momencie ustępujemy Niemcom i Polakom, ale mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości rozwiążemy nasze problemy i dorównamy im w Lahti" - zaznaczył Fannemel. "Czuję, że robię postępy, choć weekend w Polsce nie należał do udanych" - podkreślił Norweg, który w konkursie indywidualnym zajął dopiero 30. miejsce.

Wideo Anders Fannemel zaskoczony postawą polskich skoczków. Wideo

Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 803 3. Domen Prevc (Słowenia) 780 4. Stefan Kraft (Austria) 640 5. Maciej Kot (Polska) 524 6. Michael Hayboeck (Austria) 502 7. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 464 8. Manuel Fettner (Austria) 458 9. Piotr Żyła (Polska) 377 10. Richard Freitag (Niemcy) 329 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 2966 pkt 2. Niemcy 2658 3. Austria 2543 4. Norwegia 1867 5. Słowenia 1767 Zobacz pełną tabelę

Reklama