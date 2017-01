Anders Fannemel nie wystartuje w Oberstdorfie

Norwegowie wystąpią w Oberstdorfie w okrojonym składzie. Na konkursy w lotach narciarskich nie pojedzie m.in. Anders Fannemel, aktualny rekordzista świata.

Trzy osoby będzie liczyła kadra Norwegii na konkursy w Oberstdorfie. Wystąpią tam: Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen i Robert Johansson. Do Niemiec nie wybierze się m.in. Anders Fannemel, który w 2015 roku ustanowił oficjalny rekord świata w długości skoku.

Na skoczni w Vikersund Fannemel uzyskał aż 151,5 m. Jak do tej pory to najdłuższy skok w historii tej dyscypliny.



W Niemczech zamelduje się sześciu "Biało-czerwonych": Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro.



Jeszcze bardziej okrojony skład do Oberstdorfu wyśle fińska federacja. Jedynym reprezentantem tego kraju będzie bowiem Janne Ahonen.



W sobotę zawody rozpoczną się o godz. 16, a w niedzielę o godz. 15.





Puchar Świata w skokach 1. Kamil Stoch (Polska) 978 pkt 2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 853 3. Domen Prevc (Słowenia) 786 4. Stefan Kraft (Austria) 720 5. Maciej Kot (Polska) 544 6. Michael Hayboeck (Austria) 542 7. Manuel Fettner (Austria) 518 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 477 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 418 10. Piotr Żyła (Polska) 403