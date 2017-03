Adam Małysz z hat-trickiem w Planicy! Wspomnień czar ze Słowenii

Jeśli Kamil Stoch pójdzie w ślady Adama Małysza, to bez względu na to, co za jego plecami zrobi Stefan Kraft, Polak odrobi 31 punktów straty i sięgnie po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dokładnie 10 lat temu "Orzeł z Wisły" wygrał trzy konkursy na mamuciej skoczni w Planicy i po raz czwarty w karierze sięgnął po Kryształową Kulę.

W marcu 2007 roku, na zakończenie sezonu 2006/07, Adam Małysz dokonał niebywałej sztuki. Mistrz świata z Sapporo pojechał do Słowenii z nożem na gardle, wszak chwilę wcześniej przeżył chwilę grozy na skoczni Holmenkollbakken w Oslo. W Norwegii Małysz, po trzech wygranych z rzędu, stracił pozycję lidera Pucharu Świata, bo puszczony w fatalnych warunkach atmosferycznych ratował się przed upadkiem. Skoczek z Wisły wylądował tylko na 89. metrze, zajmując odległe 54. miejsce.

Wówczas żółtą koszulką lidera przejął Norweg Anders Jacobsen, ale wieńczące sezon zawody w Planicy pokazały, że Polak był w wyśmienitej formie.

"Orzeł" z Wisły w wybornym stylu wrócił na pozycję lidera, wygrywając wszystkie trzy indywidualne konkursy na Velikance, nazywanej teraz Letalnicą. Co ciekawe, wygrana Małysza pierwszego dnia w Planicy była premierowym zwycięstwem naszej gwiazdy na słoweńskim mamucie.

Dzięki tej kapitalnej serii najwybitniejszy polski skoczek narciarski, a obecnie dyrektor kadry skoczków i kombinacji norweskiej, zgromadził łącznie 1453 punkty. To pozwoliło mu wyprzedzić drugiego w "generalce" Jacobsena o 134 pkt.

W ten spektakularny sposób Adam Małysz został drugim skoczkiem w historii, po Finie Mattim Nykaenenie, który po raz czwarty sięgnął po Kryształową Kulę.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Stefan Kraft (Austria) 1465 2. KAMIL STOCH (Polska) 1434 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 1181 4. Andreas Wellinger (Niemcy) 1001 5. MACIEJ KOT (Polska) 945 6. Domen Prevc (Słowenia) 938 7. Michael Hayboeck (Austria) 752 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 697 9. Manuel Fettner (Austria) 683 10. Peter Prevc (Słowenia) 650 11. PIOTR ŻYŁA (Polska) 574 Zobacz pełną tabelę