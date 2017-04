Adam Małysz: Puchar Świata czeka

"Koniec z dyrektorowaniem, w przyszłym tygodniu zaczynam z kadrą przygotowania do nowego sezonu!" - napisał na Facebooku Adam Małysz. Orzeł z Wisły wraca do skakania? To oczywiście primaaprilisowy żart naszego mistrza.

Zdjęcie Adam Małysz w Planicy /Grzegorz Momot /PAP

"Miało być inaczej, ale ostatnie sukcesy Noriakiego Kasaiego i wasze prośby skłoniły mnie do podjęcia takiej decyzji" - wyjaśnił w swoim wpisie dyrektor reprezentacji Polski.

Reklama

Jak dodał, "koniec z dyrektorowaniem". "W przyszłym tygodniu zaczynam z kadrą przygotowania do nowego sezonu! Puchar Świata czeka..." - napisał.

Pojawił się też kolejny odcinek komiksu z "Kapitanem Wąsem".

"Noriaki jest starszy, a skacze z powodzeniem. Dlaczego by nie spróbować? Dlatego od nowego sezonu zamieniam biurko dyrektora na belkę zjazdową. Jeszcze tylko przekonać żonę i zaczynam treningi..." - czytamy w komiksie.