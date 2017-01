Adam Małysz o upadku Kamila Stocha: Zeskok jest fatalnie przygotowany

- Zeskok jest fatalnie przygotowany. Są tam dziury, które przeszkadzają w wylądowaniu - tłumaczył przyczyny upadku Kamila Stocha w serii próbnej przed środkowym konkursem w Innsbrucku Adam Małysz, dyrektor reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Dzisiaj trzecia odsłona 65. Turnieju Czterech Skoczni.

Zdjęcie Adam Małysz, doktor Aleksander Winiarski i Kamil Stoch /Grzegorz Momot /PAP

- Kamil jest obolały. Uderzył o ziemię barkiem, który miał wcześniej operowany. Stwierdził jednak, że wystartuje. Obojczyk bardzo go bolał. Bał się, że ręka jest złamana, ale doktor wszystko sprawdził i jest po prostu mocno poobijana - powiedział Adam Małysz, dyrektor reprezentacji.

Reklama

- Uważam, że może skoczyć jeszcze lepiej. Głowa nie koncentruje się wówczas na skoku, a na bólu. A że Kamil skacze znakomicie, jak z automatu, to tylko może mu pomóc - dodał Małysz.



Do upadku doszło w serii próbnej. Małysz uważa, ze powodem jest źle przygotowany zeskok.

- Zeskok jest tak fatalnie przygotowany, że w tej chwili organizatorzy mogą go najwyżej poprawiać grabiami, ale niewiele to da. Sytuacje rozwiązałby dopiero ratrak, zapełnienie nierówności śniegiem i wyrównanie wszystkiego - tłumaczył dyrektor reprezentacji.

- Wielu skoczków na to narzeka, że jest nierówny i są dziury. Kamil spadł na róg takiej dziury, przytrzymało go i poleciał do przodu - opisał Małysz.

- Sam miałem kilka takich upadków, więc wiem, że wbrew bolącemu barkowi Kamil może oddać świetny skok. Ten ból spowoduje, że podczas skoku o niczym nie będzie myślał, zadziałają automatyzmu, a jest w takiej formie, że nic go nie zatrzyma - stwierdził czterokrotny mistrz świata.

Dyrektorowi reprezentacji przytakiwał Apoloniusz Tajner, prezes PZN-u. Obaj twierdzą, że Stoch nie popełnił błędu, a wina leży po stronie organizatorów.



- Dostał leki, ma mocno stłuczony bark, który został schłodzony. Robimy, co możemy, żeby wystartował. Nie jestem pewny w stu procentach, że nie stało się nic poważniejszego, ale wydaje się, że nie. Dokładne badania przeprowadzimy po konkursie. Na pewno jest już lepiej, ale poczekajmy jeszcze z ostatnią diagnozą - powiedział dr Aleksander Winiarski.



W Innsbrucku także mocno wieje i warunki są bardzo nierówne.

Jeszcze w pierwszej serii wypadek miał także Florian Altenburger. Austriak upadł, podobnie jak Stoch, już po wylądowaniu na zeskoku.

Stoch jest liderem TCS. Ma 0,8 pkt przewagi nad Austriakiem Stefanem Kraftem i 6,6 pkt nad trzecim Norwegiem Danielem Andre Tande.