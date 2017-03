Adam Małysz: Ma to być najbardziej wyczerpująca impreza w historii

Dzisiaj w Oslo początek pionierskiego turnieju Raw Air w skokach narciarskich. Siedmiu "Biało-czerwonych" poleciało do Norwegii, aby walczyć o punkty Pucharu Świata oraz o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej nowego cyklu, na który złożą się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe.

Zdjęcie Adam Małysz i Piotr Żyła /Fot. Tomasz Jastrzębowski /East News

Do Skandynawii trener Polaków Stefan Horngacher zabrał tych samych zawodników, którzy stanowili naszą kadrę podczas mistrzostw świata w Lahti. I tak austriacki szkoleniowiec ponownie postawił na Kamila Stocha, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Jana Ziobrę i Stefana Hulę.

Pierwsza czwórka zawodników wywalczyła drużynowe złoto MŚ w Lahti, a dwaj ostatni nie startowali w zawodach. Skład uzupełnia Klemens Murańka, który zasłużył sobie na powołanie udanymi występami w Pucharze Kontynentalnym.

W naszych Orłów wierzy, a jakże, dyrektor kadry Adam Małysz, który ma świadomość wyjątkowo morderczych zmagań. W ciągu dziesięciu dni (10-19 marca) w Norwegii odbędzie się sześć konkursów oraz cztery prologi (kwalifikacje), a wszystko to wliczane do punktacji Pucharu Świata i Pucharu Narodów.

"Dziś w Oslo rusza turniej Raw Air Tournament. To cykl zawodów przypominający swoją formułą znany z biegów narciarskich Tour de Ski. Organizatorzy założyli sobie, że ma to być najbardziej wyczerpująca impreza w historii skoków. I rzeczywiście, widząc plan startów, niektórzy z naszych reprezentantów złapali się za głowę. Zawody potrwają 10 dni. Do końcowych wyników będą się liczyć punkty uzyskane w czterech konkursach indywidualnych, kwalifikacjach do nich oraz dwóch "drużynówkach". W sumie 16 ocenianych skoków na obiektach w całej Norwegii: Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Bez dnia odpoczynku. Szaleństwo, prawda?" - napisał "Orzeł" z Wisły na swoim profilu na Facebooku.

AG

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1280 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1220 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1119 4. Domen Prevc (Słowenia) 899 5. Maciej Kot (Polska) 883 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 848 7. Michael Hayboeck (Austria) 671 8. Manuel Fettner (Austria) 622 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Peter Prevc (Słowenia) 559 11. Piotr Żyła (Polska) 529 Zobacz pełną tabelę