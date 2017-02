Adam Małysz: Kamil w tym momencie jest nie do powstrzymania

Puchar Świata w japońskim Sapporo należał do polskich skoczków. Sobotni konkurs wygrał Maciej Kot, a dzień później najlepszy był Kamil Stoch. Lider "Biało-czerwonych" pewnie zmierza po Kryształową Kulę. Czy ktoś mu może zagrozić?

"Kamil po raz kolejny udowodnił, że w tym momencie jest nie do powstrzymania" - powiedział były znakomity zawodnik, a obecnie dyrektor do spraw skoków i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz.



Trener "Biało-czerwonych" Stefan Horngacher zdecydował, że do Azji kadra poleci w najmocniejszym składzie. Podobnie postąpiły zespoły mimo że już wkrótce rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Lahti (od 22.02 do 5.03)



Polacy na Okurayamie znów pokazali moc. W sobotę, po raz pierwszy w karierze, zawody Pucharu Świata wygrał Maciej Kot. Ten konkurs nie wyszedł Kamilowi Stochowi, który zajął 18. miejsce. W niedzielę dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi pokazał, ze był to tylko wypadek przy pracy. Drugi konkurs w Sapporo należał już do niego, choć jak sam przyznał, nie czuł się najlepiej.



"Przypadkowy odskok, to 18. miejsce, zupełnie na niego nie wpłynął. Jeśli zawodnik jest w formie, nawet w ogóle o tym nie myśli. Wydaje mi się, że Kamil w tym momencie jest takim zawodnikiem, który doskonale wie, co robi i jaka jest jego wartość. Krok po kroku dąży do tego, żeby w końcu w Planicy stanąć i odebrać Kryształowa Kulę" - podkreślił Adam Małysz.



Stoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej PŚ. Skoczek z Zębu ma już 140 punktów przewagi na drugim Austriakiem Stefanem Kraftem.

"Po Wiśle i Zakopanem, Japonia to kolejny kraj, w którym odnieśliśmy spektakularny wynik. Dwa konkursy i dwa zwycięstwa, a do Azji pojechali prawie wszyscy zawodnicy z czołówki, co tylko pokazuje, jak ciężka jest walka do samego końca. Mimo trudnych warunków poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. Czego można sobie więcej życzyć? Oby tak dale" - podsumował Małysz.

Z Japonii skoczkowie przenoszą się do Korei Południowej, gdzie w środę i czwartek odbędą się kolejne konkursy. Zawodnicy przetestują obiekt w Pjogczangu. To to za rok będą walczyć o olimpijskie medale.

PŚ w skokach klas. generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 1180 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 1040 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 1034 4. Domen Prevc (Słowenia) 878 5. Maciej Kot (Polska) 747 6. Andreas Wellinger (Niemcy) 708 7. Michael Hayboeck (Austria) 619 8. Manuel Fettner (Austria) 593 9. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 587 10. Piotr Żyła (Polska) 512 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach narciarskich 1. Polska 4085 pkt 2. Austria 3640 3. Niemcy 3630 4. Słowenia 2566 5. Norwegia 2488 Zobacz pełną tabelę