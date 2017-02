Maciej Kot wygrał w sobotę zawody Pucharu Świata w Sapporo, a Kamil Stoch triumfował w niedzielę. Teraz rywalizacja skoczków narciarskich przenosi się z Japonii do Korei Południowej, gdzie w środę i czwartek odbędzie się próba przedolimpijska. - Jeśli jest się w formie, to ciężko jest coś poprawiać i na czymś się skupiać. To są szczegóły, które trzeba korygować. Myślę, że stąd decyzja trenera o tym, żeby pojechać do Azji - powiedział Adam Małysz, były skoczek.

Wideo Adam Małysz: Jak się jest w formie, trzeba startować (wideo)