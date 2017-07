Młodzi Polacy mistrzami świata. Paweł Papke: Doskonałe zawody. Wideo

Polscy siatkarze zostali mistrzami świata to lat 21. W finale turnieju rozgrywanego w Czechach podopieczni Sebastiana Pawlika pokonali Kubę 3:0 (25:20,25:10,25:19). To trzeci tytuł "Biało-czerwonych" w historii młodzieżowego czempionatu. - Rewelacyjny mecz i doskonałe zawody każdego gracza. Kubańczycy byli zagubieni, a Polakom wychodził każdy element rzemiosła siatkarskiego. To wielki sukces i widać, że siatkówka w Polsce cały czas ma się dobrze i szkolenie jest na przyzwoitym poziomie - powiedział mistrz świata U-21 z 1997 roku Paweł Papke. Źródło: Agencja TVN/x-news